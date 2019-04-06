بطل فيديو "الحضن" داخل مدرسة بالشرقية يسلم نفسه للشرطة

الشرقية – فتحية الديب

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، على الطالب بطل واقعة الفيديو المتداول بشأن قيام شباب وفتيات بـ"حضن" بعضهم البعض داخل مدرسة "الزهراء" الإعدادية بمدينة أبو كبير، والتى حدث نهاية امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة بالمدرسة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مركز شرطة "أبو كبير، يفيد بقيام "أحمد ال ع" 22 عامًا، مُقيم ببندر أبو كبير، بتسليم نفسه، على خلفية اتهامه بالتورط فى الفيديو المُشار إليه، حيث أفاد بأنه كان تقدم لخطبة إحدى الفتيات التى ظهر يحتضنها بالفيديو، وكانت أجهزة الأمن قد تواصلت مع أسرته لتسليمه.

كان مصدر بمديرية التربية والتعليم، أوضح أن المديرية أرسلت لجنة للتحقيق فى الواقعة بالتنسيق مع لجنة من ديوان عام المحافظة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بفصل الطالبات ممن ظهرنَّ فى الفيديو وفقًا للائحة الانضباط الطلابي، لمدة 15 يومًا، قبل أن يتم إحالتهم للجنة تأهيل نفسى، موضحًا أنهم أبناء عمومة، وأن ذلك كان فور انتهاء اليوم الأخير للامتحانات بالمدرسة.