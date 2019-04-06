video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بطل فيديو "الحضن" داخل مدرسة بالشرقية يسلم نفسه للشرطة

السبت، 06 أبريل 2019 02:34 م
بطل فيديو "الحضن" داخل مدرسة بالشرقية يسلم نفسه للشرطة اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية
الشرقية – فتحية الديب
إضافة تعليق

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، على الطالب بطل واقعة الفيديو المتداول بشأن قيام شباب وفتيات بـ"حضن" بعضهم البعض داخل مدرسة "الزهراء" الإعدادية بمدينة أبو كبير، والتى حدث نهاية امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة بالمدرسة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مركز شرطة "أبو كبير، يفيد بقيام "أحمد ال ع" 22 عامًا، مُقيم ببندر أبو كبير، بتسليم نفسه، على خلفية اتهامه بالتورط فى الفيديو المُشار إليه، حيث أفاد بأنه كان تقدم لخطبة إحدى الفتيات التى ظهر يحتضنها بالفيديو، وكانت أجهزة الأمن قد تواصلت مع أسرته لتسليمه.

كان مصدر بمديرية التربية والتعليم، أوضح أن المديرية أرسلت لجنة للتحقيق فى الواقعة بالتنسيق مع لجنة من ديوان عام المحافظة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بفصل الطالبات ممن ظهرنَّ فى الفيديو وفقًا للائحة الانضباط الطلابي، لمدة 15 يومًا، قبل أن يتم إحالتهم للجنة تأهيل نفسى، موضحًا أنهم أبناء عمومة، وأن ذلك كان فور انتهاء اليوم الأخير للامتحانات بالمدرسة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس المتهمين بخطف طفل وطلب فدية من أسرته فى الشرقية بعد ساعات من الجريمة

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

حضن

ابوكبير

مدرسة

مركز ابوكبير

مدرسة الزهراء

امتحانات الفصل الدراسى الاول

شباب وفتيات بحضن بعضهم




لا تفوتك
تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة