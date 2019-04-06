بسام راضى: السيسى يستقبل وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف بالاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بقصر الاتحادية، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجى لافروف.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.