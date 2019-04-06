الرئيسية أخبار عاجلة بسام راضى: السيسى يستقبل وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف بالاتحادية السبت، 06 أبريل 2019 11:25 ص الرئيس السيسى ووزير الخارجية الروسى - ارشيفية كتب محمد الجالى إضافة تعليق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بقصر الاتحادية، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجى لافروف. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الجالية المصرية بالولايات المتحدة تستعد لاستقبال السيسى فى واشنطن اليوم.. حزب التجمع يحتفل بقرارات السيسي بزيادة الرواتب و المعاشات الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق السيسى الاتحاديه روسيا لافروف ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة