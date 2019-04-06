وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الحزب الديمقراطي المالديفي الحاكم يسعى إلى الحصول على 44 مقعدا على الأقل من أصل 87 مقعدا بالبرلمان، وذلك بهدف ضمان حكومة الأغلبية من أجل تمرير تشريعات لازمة كانت ضمن الإجراءات التي وُعد بتنفيذها أثناء الحملة الانتخابية للرئيس الحالي إبراهيم محمد صلح.



كان صلح قد وعد بإجراء إصلاحات داخل البلاد ووضع حد للتأثير السياسي على المحاكم والشرطة والبيروقراطية، واسترداد الأموال المنهوبة بسبب الفساد.



وأشارت الشبكة إلى أن أكثر من 264 ألف ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات الجارية التي تضم 386 مرشحا.



يذكر أن صلح فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي على منافسه الرئيس السابق يمين عبد القيوم، حيث بعث هذا الفوز الأمل في نفوس الشباب نحو تحقيق الديمقراطية في البلاد.