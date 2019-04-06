بالإنفوجراف.. وزارة الهجرة تعلن إحصائيات مؤتمرات "مصر تستطيع"

نشرت الصفحات الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على مواقع التواصل الاجتماعى، إنفوجراف يتضمن إحصائيات مؤتمرات "مصر تستطيع" الأربعة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن نشر الانفوجرف يأتى استعدادًا لإطلاق مؤسسة "مصر تستطيع"، غدًا الأحد، كأحد نتائج سلسلة المؤتمرات التى نظمتها وزارة الهجرة، بحضور وزراء التضامن الاجتماعى والإنتاج الحربى والكهرباء ورئيس المجلس القومى للمرأة وعدد من رؤساء الجامعات.

وكشف الإنفوجراف، أنه منذ ديسمبر 2016 تم تنظيم 4 مؤتمرات ضمن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، شارك فيها نحو 170 من علماء وخبراء مصر بالخارج، جاءوا من 22دولة حول العالم، كما أن المؤتمرات عقدت فى 3 محافظات بمشاركة نحو 19 وزارة وجهة حكومية.

وكشفت وزارة الهجرة أن المؤتمرات خرجت بنحو 45 توصية، وبالتنسيق بينها وبين باقى وزارات ومؤسسات الدولة، نتج عن ذلك التنسيق 28 نتيجة ومنها إطلاق أول أطلس شمسى لمصر، وتصنيع أول لوحة إلكترونية للحاسب الآلى فى مصر، فضلاً عن تبادل الخبرات بين العلماء وهيئات الدولة المختلفة فى العديد من المشروعات القومية.

وأشارت الوزارة إلى أن المؤتمرات شهدت حضورًا كبيرًا لتغطية فعالياته؛ حيث حضره نحو 2800 شخص من العلماء بالداخل، وممثلى الهيئات المختلفة، والإعلاميين، وطلاب الجامعات وغيرهم من الشخصيات العامة والمعنية بالموضوع الذى يناقشه المؤتمر خلال فعالياته.