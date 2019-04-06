انقضاء دعوى اتهام داليا البحيرى بالتهرب الضريبى بعد تقديم أوراق التصالح

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار كمال مسعود، اليوم السبت، بانقضاء الدعوة المقامة ضد الفنانة داليا البحيرى، لاتهامها بالتهرب الضريبى، بعد تقديم ما يفيد من أوراق التصالح وتسديد الضرائب المقررة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى، ومصطفى عفيفى، وسكرتارية محمد صبحى، وحضرت الفنانة داليا البحيرى جلسة اليوم.

يذكر أن نيابة التهرب الضريبى، أحالت ملف اتهام الفنانة داليا البحيرى للمحاكمة، وقضت المحكمة بمعاقبتها عامين، لاتهامها بإخفاء إيرادتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب.