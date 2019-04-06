video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 11:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انقضاء دعوى اتهام داليا البحيرى بالتهرب الضريبى بعد تقديم أوراق التصالح

السبت، 06 أبريل 2019 11:03 ص
انقضاء دعوى اتهام داليا البحيرى بالتهرب الضريبى بعد تقديم أوراق التصالح الفنانة داليا البحيرى
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار كمال مسعود، اليوم السبت، بانقضاء الدعوة المقامة ضد الفنانة داليا البحيرى، لاتهامها بالتهرب الضريبى، بعد تقديم ما يفيد من أوراق التصالح وتسديد الضرائب المقررة.

صدر الحكم  بعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى، ومصطفى عفيفى، وسكرتارية محمد صبحى، وحضرت الفنانة داليا البحيرى جلسة اليوم.

يذكر أن نيابة التهرب الضريبى، أحالت ملف اتهام الفنانة داليا البحيرى للمحاكمة، وقضت المحكمة بمعاقبتها عامين، لاتهامها بإخفاء إيرادتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا.. الحكم فى الاستئناف على حبس داليا البحيرى بتهمة التهرب الضريبى

داليا البحيرى

التهرب الضريبى

جنح التهرب الضريبى

اخبار الحوادث

الضرائب

داليا البحيري

التهرب من الضرائب

تهرب داليا البحيرى من الضرائب

الفنانة داليا البحيري




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة