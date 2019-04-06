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السبت، 06 أبريل 2019 12:26 م
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العراق يغلق منفذ الشيب الحدودى مع إيران بسبب الفيضانات

السبت، 06 أبريل 2019 12:00 م
العراق يغلق منفذ الشيب الحدودى مع إيران بسبب الفيضانات السيول فى العراق ارشيفية
رويترز
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اعلنت مصادر أمنية عراقية اغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران ، أمام المسافرين والتجارة بسبب الفيضانات.

وعرضت فضائية العربية، تقريرا عن الفيضانات والسيول التى تجتاح العراق لأول مرة منذ 30 عاما، بعد أن عانى من الصيف الجاف العام الماضى.

 
وتمتلئ الأنهار والسدود بالمياه، لدرجة تهدد العديد من المدن والقرى بالغرق، ودفعت السيول السلطات العراقية لإجراء عمليات واسعة لإنشاء حواجز ترابية تمنع وصول المياه إلى المنازل القريبة قرب نهر دجلة، فيما اضطرت السلطات العراقية لإخلاء عشرات العائلات المحاصرة فى القرى والمناطق السكنية القريبة من الأنهار.

 


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منفذ الشيب




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