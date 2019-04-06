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الجارديان تبرز اكتشاف سوهاج الأثرى: فئران محنطة داخل مقبرة جميلة وملونة

السبت، 06 أبريل 2019 12:55 م
الجارديان تبرز اكتشاف سوهاج الأثرى: فئران محنطة داخل مقبرة جميلة وملونة فئران محنطة فى مقبرة سوهاج المكتشفة حديثا
كتبت رباب فتحى
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أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية اكتشاف مقبرة مزدوجة بالقرب من سوهاج تعود إلى العصر البطلمى لشخص يدعى "توتو" و زوجته "تا شريت إيزيس" التى كانت تشغل منصب عازفة الصلاصل (الشخشيخة) الخاصة بالآلهة حتحور، هذا بالإضافة إلي بقايا آدمية ومجموعة من دفنات لطيور وحيوانات.
 
آثار مصرية ملونة فى مقبرة سوهاج
آثار مصرية ملونة فى مقبرة سوهاج
وأوضحت الصحيفة، أن العشرات من الفئران المحنطة كانت من بين الحيوانات التى عثر عليها فى المقبرة المصرية التى كشف النقاب عنها أمس الجمعة.
 
 
يُعتقد أن المقبرة المحفوظة جيدًا والمرسومة بدقة بالقرب من مدينة سوهاج المصرية تعود إلى الحقبة البطلمية الأولى، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام.
 
المقبرة
المقبرة
يُعتقد أن المقبرة تم بناؤها لمسئول كبير يدعى توتو وزوجته، وهو واحد من سبعة اكتشافات فى المنطقة منذ أكتوبر الماضى، عندما عثرت السلطات على مهربين يقومون بالتنقيب بصورة غير قانونية عن الآثار.
 
 
وتُظهر جدران المقبرة المطلية مواكب جنازات وصور للمالك العامل في الحقول، بالإضافة إلى علم الأنساب لعائلته المكتوب بالهيروغليفية.
 
فئران محنطة
فئران محنطة
وقال مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إنه أحد أكثر الاكتشافات إثارة فى المنطقة"، متابعًا إنه قبر جميل ملون.

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