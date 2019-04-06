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البيئة: ضبط مزرعة سمكية بدون ترخيص فى حملة بالتل الكبير

السبت، 06 أبريل 2019 11:40 ص
البيئة: ضبط مزرعة سمكية بدون ترخيص فى حملة بالتل الكبير جانب من الحملة
كتبت آية دعبس
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أعلنت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية، عن شن حملة تفتيش على المزارع السمكية المقامة بمنطقة التل الكبير بالتنسيق مع الثروة السمكية بالإسماعيلية وهيئة الأوقاف المصرية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الحملة تأتى فى إطار دور جهاز شئون البيئة فى الرقابة على المنشآت حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتمكنت الحملة من ضبط مزرعة سمكية مقامة على أرض زراعية بدون رخصه تشغيل أو سجل بيئى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها

من جهة أخرى، واصل الفرع الإقليمى للوزارة بالشرقية جهوده للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين حيث قام بالاشتراك مع إدارة تحسين البيئة بالزقازيق بإزالة تراكمات من المخلفات على جانبى ترعة بنايوس المغطاة استجابة ً لشكوى بعض المواطنين.

كما قام الفرع بتشكيل لجنة بالتنسيق و التعاون مع مركز و مدينة الزقازيق للوقوف على الحالة الفنية للمعدات الزراعية التى تم دعمها من قبل وزارة البيئة إلى محافظة الشرقية ضمن مشروع القرى الأكثر احتياجا بمراحله الثلاث و كذلك التى تم دعمها إلى الوحدات المحلية و الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية البيئة.

 


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وزارة البيئة

المزارع السمكية

جهاز شئون البيئة

القرى الاكثر احتياجا




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