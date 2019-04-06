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الاثنين.. قطع المياه عن 16 منطقة بالقاهرة الجديدة لمدة 24 ساعة

السبت، 06 أبريل 2019 06:27 م
الاثنين.. قطع المياه عن 16 منطقة بالقاهرة الجديدة لمدة 24 ساعة ارشيفية
كتب أحمد حسن  
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أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن المناطق التالية: (المستثمرين الجنوبية "متضمنة الإسكان العائلى – المستثمرين الشمالية – المنطقة الصناعية – أبو الهول – لاروا – النرجس فيلات وعمارات وخدمات – منطقة اللوتس – الايقونة – التمر حنة – دار مصر الأندلس والقرنفل – مناطق الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية – امتداد الرحاب).

وتابع أن انقطاع المياه ابتداءً من الساعة 8 صباح يوم الاثنين 8/4/2019 وحتى الساعة 8 صباح الثلاثاء 9/4/2019، ولمدة 24 ساعة، نظراً لقيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بأعمال الصيانة لخط المياه العكرة قطر (2600 مم) الخارج من رافع المياه رقم 3.

وأوضح المهندس عادل النجار أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكداً قيام الجهاز بتوفير سيارات مياه للشرب، وفى حالة احتياجها يرجى الاتصال على الرقم 15100

 


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انقطاع المياه

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده




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