الإحصاء: علاج 2.6 مليون مريض على نفقة الدولة بتكلفة 8.4 مليار جنيه خلال 2018

كتبت – هبة حسام

بلغ إجمالى عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 2.6 مليون مريض بتكلفة 8.4 مليار جنيه عام 2018 مقابل 2.5 مليون مريض بتكلفة 6.1 مليار جنيه عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 6.8 % .زيادة فى عدد المستفيدين مقابلها زيادة فى نسبة تكاليف العلاج قدرها 37.2٪ .

جاء ذلك فى تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، الموافق 6 / 4 / 2019 بمناسبة اليوم العالمى للصحة، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم فى السابع من أبريل كل عام وهو الموافق لتأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948 التى تعتبر السلطة التوجيهية و التنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فى المجـــــــال الصحــى .

وبلغ إجمالى عدد المستشفيات 676 مستشفى عام 2017 مقابل 662 مستشفى عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.1٪ ، ووصل عدد مستشفيات الجامعات 87 مستشفى عام 2017 مقابل 86 مستشفى عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 1.2 ٪ .

كما وصل إجمالى عدد الأسرة فى المستشفيات 96111 سريراً عام 2017 مقابل 93897 سريراً عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.4٪ كما بلغ اجمالى عدد الاطباء ( البشريين والاسنان ) 124871طبيباً عام 2017 مقابل 123881 طبيباً عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 0.8 ٪.

وسجل إجمالى عدد هيئة التمريض 191351 ممرضاً عام 2017 مقابل 187090 ممرضاً عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.3 ٪ وبلغ اجمالى عدد المنتفعين بالتأمين الصحى 54177 الف عام 2017 مقابل 52810 الف منتفع عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.6٪ .

على جانب أخر، وصل عدد مراكز الإسعاف 1774مركزاً عام 2017 مقابل1561 عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها13.6٪ وبلغ إجمالى عدد المستشفيات 27 مستشفى عام 2017 مقابل 26 مستشفى عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 3.8٪ ، وبلغ إجمالى عدد الأسرة فى المستشفيات2561 سريراً عام 2017 مقابل 2261 عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 13.3٪.

بلغ إجمالى عدد المستشفيات 1094 مستشفى عام 2017 مقابل 1017 مستشفى عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 7.6٪، كما بلغ إجمالى عدد الأسرة فى المستشفيات 35981 سريراً عام 2017 مقابل 32698 سريراً عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 10.04٪.

وسجل عدد الاطباء 31291 طبيباً عام 2017 مقابل27196 طبيباً عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 15.1٪. فيما وصل اجمالى عدد هيئة التمريض 20711 ممرضاً عام 2017 مقابل 18506 ممرضاً عام 2016.