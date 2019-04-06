إنشاء محطة محولات كهرباء مطوبس بكفرالشيخ بتكلفة 261 مليون جنيه

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اعتمد الدراسة المقدمة من محافظ كفرالشيخ، بإنشاء محطة محولات مطوبس جهد 11،66،220 كيلو فولت لمجابهة الأحمال المطلوبة بالمنطقة الصناعية بمطوبس، ووافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على إدراج المحطة كمشروع جديد بخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بداية من العام المالي(2019/ 2020م)، باستثمارات قدرها 261 مليون جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، فى بيان انه كلف السكرتير العام، ووكيل وزارة الكهرباء، ورئيس مركز ومدينة مطوبس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الذى يعد من أهم مشروعات الطاقة التى تقوم بها الدولة لخدمة التنمية بمحافظة كفرالشيخ تنفيذها لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وعلى جانب أخر وافق محافظ كفرالشيخ، على نقل تبعية 64 فصلاً للتعليم الفنى التجارى التابعة لإدارة بلطيم التعليمية إلى إدارة برج البرلس التعليمية، منهم " 10 فصول بمدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية القديمة، 19 فصل بمدرسة الشهيد على صالح الابتدائية، 22 فصل بمدرسة برج البرلس للتعليم الاساسى، 13 فصل بمدرسة المقصبة بمنطقة بر بحرى، بناءً على المجلس التنفيذى لبرج البرلس بجلسته المنعقدة رقم 4بتاريخ 31 يناير 2019 للصالح العام وسير العملية التعليمية.

كما وافق محافظ كفرالشيخ، على نقل تبعية مدارس التعليم الفني "صناعي – زراعي – فندقي "التابعة لديوان المديرية الى الادارات التعليمية الموجودة فى نطاقها مالياً وإدارياً تيسيراً على العاملين بتلك المدارس ولتخفيف العبء والتكدس عن الديوان وترشيداً للإنفاق، وهى مدرسة بيلا الصناعية بنين وبنات، وبيلا الزراعية، بيلا الفندقية، الحامول الصناعية بنين، مصنع السكر الصناعية، الشهيد محمد رضا ص بنات، كوم الحجر الزراعية، دسوق الصناعية بنين وبنات، سنهور الصناعية بنات، دسوق الزراعية، سيدى سالم الصناعية بنين، إصلاح شالما الصناعية بنات، العمار الزراعية، شرق كفرالشيخ " المعمارية الزخرفية، الصناعية بنات" غرب كفرالشيخ (الصناعية المتقدمة، الصناعية العسكرية، الفندقية المتقدمة"، فوة الصناعية بنين، فوة الزراعية، قلين الصناعية المشتركة، قلين الزراعية، كوم دميس الزراعية بمطوبس، سيدى غازي الفندقية، بلطيم الصناعية بنين، الضبعة الصناعية بنات، وذلك للصالح العام.