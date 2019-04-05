وزير داخلية إيطاليا يرفض استقبال سفينة إنقاذ ألمانية تحمل 64 لاجئا

كتبت فاطمة شوقى

رفض وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، اليمينى المتطرف، استقبال سفينة إنقاذ تحمل على متنها ما لا يقل عن 64 لاجئا تم إنقاذهما من البحر المتوسط.

ووفقا لصحيفة "الكوديديانو" الإيطالية فإن سالفينى قال حول وصول سفينة "عين البحر" إلى لامبيدوسا "لن تدخل إيطاليا".

وطالب سالفينى السفينة الألمانية بإنزال المهاجرين الذين أنقذتهم فى ميناء هامبورج الألمانى ولم يسمح لهم بالرسو فى أى ميناء إيطالى، وكتب فى تغريدة له إن سفينة ترفع العلم الألمانى، تتبع منظمة غير حكومية ألمانية، مالكها ألمانى الجنسية وقبطانها ألمانى من مدينة هامبورج، تطالب بميناء آمن؟ حسنًا، فلتذهب إلى هامبورج.

وكانت سفينة الإنقاذ الألمانية قد أنقذت 64 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطى قبالة الساحل الليبى، وطالبت شبكة منظمات إنسانية إيطالية السلطات فى مالطا وروما بتحديد ميناء آمن لإنزالهم.

وكان سالفينى قد أكد أن عدد عمليات هبوط المهاجرين إلى إيطاليا انخفض بنسبة كبيرة خلال الحكومة الحالية، مؤكدا "لا يمكن ترك الأمر للمنظمات الخاصة مثل المنظمات غير الحكومية إدارة الهجرة، وذلك لأن عائدات الاتجار يتم تحويلها إلى أسلحة ومخدرات، مشيرا إلى أن هناك علاقة كبيرة بين الإرهاب والهجرة غير الشرعية.