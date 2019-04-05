video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 11:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الصناعة يبحث مع شركة صينية إنتاج دراجات كهربائية باستثمارات 10مليون دولار

الجمعة، 05 أبريل 2019 10:56 ص
وزير الصناعة يبحث مع شركة صينية إنتاج دراجات كهربائية باستثمارات 10مليون دولار وزير الصناعة يلتقى مسئولى شركة صينية لإنتاج الدراجات الكهربائية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن إحدى كبريات الشركات الصينية المتخصصة فى إنتاج الدراجات الكهربائية "اسكوتر" تسعى لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى لتلبية احتياجات المستهلك المصرى والتصدير للأسواق الخارجية.
 
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بفيكتور وو، العضو المنتدب لشركة سونرا إليكتريك الصينية لبحث خطة الشركة لبدء نشاطها بالسوق المصرى فى المرحلة المقبلة، حضر اللقاء المهندس أحمد طه، مساعد الوزير لشئون الصناعة.
 
قال الوزير، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن اللقاء استعرض خطة الشركة لإقامة محور تصنيعى للشركة فى مصر تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية بما فيها الأسواق الأفريقية والأوروبية، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلى، مشيراً إلى أن الشركة قررت إقامة المشروع بالشراكة مع إحدى شركات الصناعات الهندسية المصرية، وذلك فى إطار توجه الوزارة نحو الاستفادة من الطاقات غير المستغلة بالمصانع القائمة .
 
وأوضح نصار، أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لإنتاج المركبات والدراجات الكهرباء، خاصةً وأن هذا الأمر أصبح توجهاً عالمياً لإحلال المركبات الكهربية محل المركبات المعتمدة على الوقود بما يسهم فى توفير النفقات المخصصة لدعم الوقود من ناحية وتخفيف الآثار السلبية التى تنتجها المركبات والدراجات النارية على البيئة من ناحية أخرى.
 
 ولفت الوزير، إلى أن السوق المصرى يمتلك كافة المقومات التى تؤهله ليصبح مركز تصنيعى لهذه النوعية من المنتجات خاصة فى ظل وجود منصة صناعية كبيرة فى مصر بدأت منذ أربعينات القرن الماضى، بالإضافة إلى أن السوق المصرى يعد سوقاً استهلاكياً ضخماً حيث يبلغ قوامه نحو 104 مليون نسمة، مشيراً إلى أن مصر تحتل مكانة خاصة فى قلب قارة أفريقيا، الأمر الذى دفع الوزارة لوضع خطة متكاملة للتوسع فى أسواق دول القارة الأفريقية وتعزيز دور المكاتب التجارية المصرية على الترويج للمنتجات المصرية فى هذه الدول.
 
ومن جانبه أكد فيكتور وو، العضو المنتدب لشركة سونرا إليكتريك الصينية، حرص الشركة على العمل والتوسع بالسوق المصرى باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية على المستويين الإقليمى والعالمى، مشيراً إلى أن إجمالى استثمارات المشروع تصل إلى حوالى 10 مليون دولار حيث تسعى الشركة لعمل مشروع متكامل لإنتاج هذا النوع من الدراجات بالسوق المصرى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الصناعة يبحث مع "دى ام جى" العالمية ترتيبات استضافة مصر للمعرض الدولى للبناء

اخبار الاقتصاد

وزير الصناعة

شركة صينية

الدراجات الكهربائية

اسكوتر




لا تفوتك
فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة