وزير الصناعة يبحث مع شركة صينية إنتاج دراجات كهربائية باستثمارات 10مليون دولار

كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن إحدى كبريات الشركات الصينية المتخصصة فى إنتاج الدراجات الكهربائية "اسكوتر" تسعى لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى لتلبية احتياجات المستهلك المصرى والتصدير للأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بفيكتور وو، العضو المنتدب لشركة سونرا إليكتريك الصينية لبحث خطة الشركة لبدء نشاطها بالسوق المصرى فى المرحلة المقبلة، حضر اللقاء المهندس أحمد طه، مساعد الوزير لشئون الصناعة.

قال الوزير، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن اللقاء استعرض خطة الشركة لإقامة محور تصنيعى للشركة فى مصر تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية بما فيها الأسواق الأفريقية والأوروبية، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلى، مشيراً إلى أن الشركة قررت إقامة المشروع بالشراكة مع إحدى شركات الصناعات الهندسية المصرية، وذلك فى إطار توجه الوزارة نحو الاستفادة من الطاقات غير المستغلة بالمصانع القائمة .

وأوضح نصار، أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لإنتاج المركبات والدراجات الكهرباء، خاصةً وأن هذا الأمر أصبح توجهاً عالمياً لإحلال المركبات الكهربية محل المركبات المعتمدة على الوقود بما يسهم فى توفير النفقات المخصصة لدعم الوقود من ناحية وتخفيف الآثار السلبية التى تنتجها المركبات والدراجات النارية على البيئة من ناحية أخرى.

ولفت الوزير، إلى أن السوق المصرى يمتلك كافة المقومات التى تؤهله ليصبح مركز تصنيعى لهذه النوعية من المنتجات خاصة فى ظل وجود منصة صناعية كبيرة فى مصر بدأت منذ أربعينات القرن الماضى، بالإضافة إلى أن السوق المصرى يعد سوقاً استهلاكياً ضخماً حيث يبلغ قوامه نحو 104 مليون نسمة، مشيراً إلى أن مصر تحتل مكانة خاصة فى قلب قارة أفريقيا، الأمر الذى دفع الوزارة لوضع خطة متكاملة للتوسع فى أسواق دول القارة الأفريقية وتعزيز دور المكاتب التجارية المصرية على الترويج للمنتجات المصرية فى هذه الدول.

ومن جانبه أكد فيكتور وو، العضو المنتدب لشركة سونرا إليكتريك الصينية، حرص الشركة على العمل والتوسع بالسوق المصرى باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية على المستويين الإقليمى والعالمى، مشيراً إلى أن إجمالى استثمارات المشروع تصل إلى حوالى 10 مليون دولار حيث تسعى الشركة لعمل مشروع متكامل لإنتاج هذا النوع من الدراجات بالسوق المصرى.