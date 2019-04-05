وزير الخارجية البحرينى مندهش من استضافة قطر عمومية "البرلمانى الدولى"

كتب محمد تهامى زكى

أعرب خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحرينى، اندهاشه من استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكدا أن هذا يؤثر على مصداقية الاتحاد البرلمانى الدولى.

وقال بن أحمد "كيف يعقد اجتماع للاتحاد البرلمانى الدولى فى بلد ليس لديه إلا مجلس "كلام فاضى" غير منتخب؟"، مضيفا: "ألا يؤثر ذلك على مصداقية الاتحاد البرلمانى الدولى؟".



وزير خارجية البحرين

وأصدرت برلمانات مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بيانا مشترك، أعلنوا فيه رفض استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلمانى الدولى.

وقال الرباعى العربى وفقا للبيان، "إشارة إلى البيان المشترك المقدم من دولنا للأمانة العامة للاتحاد البرلمانى الدولى خلال أعمال الجمعية العمومية الـ 139 المنعقدة فى جنيف، المتضمن الاعتراض على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ 140 للاتحاد المزمع عقدها فى الدوحة خلال الفترة من 1 - 5 / 8/1440 هجرياً الموافق من (6 – 10) أبريل 2019 ميلادى والإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر، ما لم تستجب دولة قطر لمطالب هذه الدول الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل فى شئون دول المنطقة.

حيث إن دولة قطر لم تُبْد أى تجاوب مع المطالَب العادلة للدول الأربع واستمرت فى سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل فى شئون دول المنطقة، فإننا نؤكد علي عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية المشار إليها أعلاه.