وزيرة التخطيط تلتقى رئيس البنك الإسلامى فى المغرب لتعزيز سبل التعاون

كتبت أمنية جلال

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالدكتور بندر حمزة حجّار رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وذلك على هامش مشاركتها بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، بأعمال الدورة الـ 44 من اجتماعات مجلس محافظى البنك السنوية والتى تنعقد على مدار يومى 5 و6 أبريل بمدينة مراكش بالمغرب.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، على الحرص على التواصل الدائم فى إطار اهتمام مصر بدعم الدور الحيوى والملموس الذى تساهم به مجموعة البنك فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء فى مصر أو مختلف الدول الأعضاء، مشيرة إلى تكليل ذلك الدعم والتعاون بتوقيع اتفاقية إنشاء مكتب تمثيل للبنك فى القاهرة، ووثيقة التعاون الاستراتيجى للتعاون بين الجانبين (2019-2021).

وأشارت هالة السعيد، إلى أن هناك العديد من فرص ومجالات التعاون المتاحة بين وزارة التخطيط والبنك خاصة من خلال ما يقدمه البنك من مساعدات الفنية تتضمن تقديم التمويل للحصول على الخبرة الفنية لإعداد أو تنفيذ مشروعات، إلى جانب صياغة السياسات أو الدعم المؤسسى أو تطوير وتدريب الموارد البشرية، لافتة إلى أهم الملفات التى تديرها الوزارة والتى من الممكن التعاون فيها مع مجموعة البنك وهى برامج خطة الإصلاح الإدارى للدولة والتى يأتى كمحور رئيسى ضمن محاورها برامج بناء القدرات والتطوير المؤسسى متضمناً تنظيم الدورات التدريبية لمختلف المستويات الإدارية ومن بينها برامج اعداد القيادات النسائية إلى جانب ميكنة الخدمات الحكومية وتطوير الخدمات المحلية، وإلى الجهود لتطوير منظومة التخطيط، وتنفيذ برامج ريادة الأعمال.

وحول المجالات الواعدة للتعاون بين مصر والبنك، لفتت هالة السعيد، إلى تنفيذ برامج تمكين المرأة وذلك فى ضوء الجهود المصرية لتنفيذ برامج استراتيجية تمكين المرأة، وقيام البنك الإسلامى للتنمية بدعم الآليات النسائية الوطنية لتحقيق مساواة أكبر بين النساء والرجال، مشيرة إلى تقديم البنك لجائزة البنك الإسلامى للتنمية لتمكين النساء والفتيات فى التعليم.

وأضافت أن قيام البنك والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بإنشاء بوابة إلكترونية لتعزيز التعاون الاقتصادى بين سيدات الأعمال فى البلدان الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى والتى تسهم فى توفير منصة وحيدة تمكن سيدات الأعمال من التفاعل وتبادل الأفكار والمعلومات، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة، وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز التشبيك مشيرة إلى أن تلك البوابة تسهم فى معالجة "الفجوة بين الإنتاج والتسويق" والتى من شأنها التأثير على العديد من صاحبات المشروعات الصغيرة مع تيسير الروابط بين الموردين والعملاء والمستثمرين.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن تحقيق التنمية المستدامة فى إطار استراتيجية ورؤية مصر 2030 يعد أحد مجالات الاهتمام المشترك والتى يمكن أن تمثل مجالاً واعداً للتعاون بين الوزارة والبنك الاسلامى للتنمية خاصة فى ضوء قيام مصر بتحديث الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، موضحة أن ذلك سيتم من خلال قيام البنك بتقديم الدعم الفنى للقدرات البشرية والمؤسسية المعنية بمراجعة وتحديث ومتابعة تنفيذ الرؤية المصرية.

ويشار إلى أن المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب يمثل ذراع البنك فى مجال البحث والتدريب، وتتمثل رسالة المعهد فى إنجاز أحدث الأبحاث وبناء القدرات والاستشارات وخدمات المعلومات فى مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامى.

جدير بالذكر، أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، كانت قد ألقت كلمة مصر بافتتاح أعمال الاجتماع ال 44 لمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية بالمغرب اليوم كما تشارك سيادتها على هامش الاجتماع بجلسة النقاش حول "كيف يمكن للمراجعة الوطنية الطوعية المساهمة فى تمهيد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" كما تشارك كذلك فى اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين حول "مطلب التحول وحماية مستقبل بلداننا".

ويشهد اجتماع مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية هذا العام أكثر من 2000 مشارك كما تشهد الدورة الحالية توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة مع المغرب، ومجموعة من الدول الأعضاء وتشكل تلك الدورة محطة لتقييم أداء الهيئات المكونة للمجموعة، ووضع استراتيجيتها المستقبلية.

وتشهد الدورة الـ 44 من اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية ستشهد عقد عدة لقاءات لمجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامى للتنمية وعددًا من الأحداث الجانبية متضمنة الاجتماع السنوى السادس والعشرون لمجلس محافظى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والاجتماع السنوى الثانى عشر لمجلس محافظى صندوق التضامن الإسلامى للتنمية إضافة إلى الجمعية العامة التاسعة عشرة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والجمعية العامة الرابعة عشرة للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة، كما تقوم عدد من المؤسسات بعقد اجتماعاتها العامة على هامش اجتماع البنك منها جمعية مؤسسات تمويل التنمية فى الدول الأعضاء فى البنك الإسلامى للتنمية واتحاد الاستشاريين من الدول الإسلامية واتحاد المقاولين من الدول الإسلامية.

جدير بالذكر، أن الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى البنك تعقد فى المقر الرئيسى بجدة، ودورتين فى بلدين عضوين فى منظمة التعاون الإسلامى حيث تم عقدها العام الماضى بتونس على أن تنظم هذا العام