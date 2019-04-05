هل يكشف محتوى الكاميرات هوية لصوص الهواتف المحمولة بالجيزة؟

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بالجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة وإجراء تحريات تكميلية لكشف ملابسات واقعة سرقة عدد من الهواتف المحمولة من فرع شركة اتصالات وتحديد هوية اللصوص تمهيدا للقبض عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مدير فرع إحدى شركات الإتصالات، بتعرض الفرع للسرقة على يد مجهولين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة تبين أن المتهمين تمكنوا من التسلل لفرع الشركة عبر النافذة، واستولوا على عدد كبير من الهواتف وفروا هاربين، و تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.