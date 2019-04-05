video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 03:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

هل يكشف محتوى الكاميرات هوية لصوص الهواتف المحمولة بالجيزة؟

الجمعة، 05 أبريل 2019 03:00 ص
هل يكشف محتوى الكاميرات هوية لصوص الهواتف المحمولة بالجيزة؟ كاميرات مراقبة - ارشيفيه
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت النيابة العامة بالجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة وإجراء تحريات تكميلية لكشف ملابسات واقعة سرقة عدد من الهواتف المحمولة من فرع شركة اتصالات وتحديد هوية اللصوص تمهيدا للقبض عليه.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مدير فرع إحدى شركات الإتصالات، بتعرض الفرع للسرقة على يد مجهولين.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة تبين أن المتهمين تمكنوا من التسلل لفرع الشركة عبر النافذة، واستولوا على عدد كبير من الهواتف وفروا هاربين، و تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كاميرات مراقبة بمحيط أعمال تطوير محور النصر استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول العربية لمنع الزحام

اخبار الحوادث

حوادث

كاميرا مراقبة

هاتف محمول

معاينة

النيابة العامة

سرقة هاتف محمول




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

تعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات × 8 معلومات

تعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات × 8 معلومات

القضاء الفرنسي يغرم عضوا بالسترات الصفراء 44 ألف يورو كتعويض عن تخريب طرق

القضاء الفرنسي يغرم عضوا بالسترات الصفراء 44 ألف يورو كتعويض عن تخريب طرق

فيديو.. السيسى يتفقد سير العمل بالمشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

فيديو.. السيسى يتفقد سير العمل بالمشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة