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الجمعة، 05 أبريل 2019 02:51 م
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"مياه القناة" تنهى أعمال تطهير الشبكات وإصلاح خط المياه العكرة بالمستقبل

الجمعة، 05 أبريل 2019 02:25 م
"مياه القناة" تنهى أعمال تطهير الشبكات وإصلاح خط المياه العكرة بالمستقبل جانب من أعمال الصيانة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أعلن المهندس عبد الحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، انه تم الإنتهاء من إصلاح كسر خط مياه  المحطة العكرة بمدينة المستقبل خط 4 بوصة، والذي يغذى بعض القرى التابعة لمركز ومدينة أبوصوير وهى الدريسة، وحمود موسى، والسرايا، والورشة، ويجري حاليا تنفيذ شامل لخطة الشركة لتطهير وصيانة الشبكات للقضاء علي المشاكل بخطوط الصرف الصحي بالإضافة إلي ضمان وصول مياه شرب نظيفة للمواطنين  بأنحاء المحافظة.
 
وقالت الدكتورة عبير خليل مديرعام الإعلام والعلاقات العامة بمنطقة القناة، أنه تم الإنتهاء من أعمال غسيل وتعقيم وصيانة الخزان، ومروق المحطة رقم 2 بمحطة مياه الرياح بالقنطرة غرب بأشراف المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب.
 
وأضافت الدكتورة عبيرخليل، أنه تم الإنتهاء من أعمال  إصلاح خط طرد 8 بوصة محطة مياه منطقة أبو دهشان بعزبة أبوشاهين، بإشراف ومتابعة المهندس مجدى سعيد رئيس قطاع الإسماعيلية، وتم تشغيل المحطة وعودة المياه الى المنطقة بالكامل.

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