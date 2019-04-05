video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 09:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل عدد من الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بمحافظة الضالع

الجمعة، 05 أبريل 2019 08:14 م
مقتل عدد من الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بمحافظة الضالع الجيش اليمنى
عدن )أ ش أ(
إضافة تعليق

 قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية من بينهم قيادات بارزة اليوم الجمعة خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع اليمنية.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت عقب محاولة تسلل عناصر من الميليشيا باتجاه مواقع الجيش في مناطق (وينان)، (الحمراء)، (صولان)، و(القهرة) بمنطقة مريس حيث أحبطت قوات الجيش محاولة التسلل وأجبرت عناصر الميليشيا على التراجع والفرار، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا من بينهم 4 من القيادات الميدانية البارزة.

وأشار "سبتمبر نت" إلى مدفعية الجيش اليمني استهدفت تعزيزات للميليشيا كانت قادمة إلى منطقة المواجهات ما أسفر عن تدمير دبابتين وعربة (بي أم بي) وطقمين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قصف مدفعى على مواقع وتجمعات مليشيات الحوثى فى صعدة شمالى اليمن

شاهد.."مباشر قطر" تفضح دعم تميم بن حمد للمجاز البشرية فى اليمن

اليمن يبحث مع برنامج الأغذية العالمى تنفيذ مشاريع إغاثية وإنسانية

اليمن

الحوثين

صنعاء

الجيش اليمنى




لا تفوتك
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة