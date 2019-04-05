مقتل المتورط فى قتل ضابط والطفلة فريدة فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا

كتب محمود عبد الراضي

لقى أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه فى تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة .

وردت معلومات لقطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن المنيا والإسماعيلية، تفيد إختباء أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، وله محل إقامة آخر بمدينة السلام بالقاهرة سبق إتهامه فى 6 قضايا ( قتل ، سلاح بدون ترخيص ، سرقة بالإكراه ، سرقة وسائل نقل ) ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا بالسجن المؤبد ( قتل عمد ، إستعمال قوة ، سرقة بالإكراه ) ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا ( قتل عمد وشروع فى سرقة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة عن واقعة مقتل " العميد علاء عبداللطيف رئيس مباحث البحر الأحمر " وإصابة ضابط - قتل عمد وسرقة بالإكراه بمركز شرطة الصف بالجيزة - قتل عمد بدائرة قسم شرطة الشروق فى القضية المعروفة إعلامياً بمقتل الطفلة فريدة عام 2016 ) .

وأشارت المعلومات إلى إختباء المتهم بمزرعة بناحية عزبة أبسوان بدائرة مركز سمالوط غرب المنيا ملك أحد المزارعين.. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم بمأمورية مشتركة بين قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وإدارات البحث الجنائى بمديريتى أمن ( الإسماعيلية ، المنيا ) وقوات الأمن المركزى وحال وصول القوات بادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فقامت القوات بمبادلته بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران وتبين مصرعه إثر إصابته بأعيرة متفرقة وعثر بجواره على (بندقية آلية عيار 7,62×39مم وبخزينتها عدد من الطلقات لذات العيار ) .

كما تم ضبط مالك المزرعة حال محاولته الهروب والإختباء بالزراعات المجاوره للمزرعة وبحوزته ( بندقية خرطوش محلية الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .