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مصر تعرب عن قلقها من الاشتباكات في ليبيا وتدعو لضبط النفس

الجمعة، 05 أبريل 2019 12:05 ص
مصر تعرب عن قلقها من الاشتباكات في ليبيا وتدعو لضبط النفس سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
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أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن بالغ القلق من الاشتباكات التي اندلعت منذ صباح اليوم في عددٍ من المناطق الليبية، وناشدت جميع الأطراف ضبط النفس ووقف التصعيد.

كما أكد البيان على موقف مصر الثابت والقائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسُّك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا وضمان سلامة ووحدة أراضيها وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء، مع التأكيد على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب واجتثاثه من كافة الأراضي الليبية.

 

 


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