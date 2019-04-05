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مصرع شقيقين فى حادث تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بالمنيا

الجمعة، 05 أبريل 2019 08:04 م
مصرع شقيقين فى حادث تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بالمنيا إسعاف - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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لقى اليوم شقيقان مصرعهما فى حادث تصادم تروسيكل مع سيارة نقل عند مدخل قرية شارونة بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، وتم نقل جثتيهما إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملى بمركز بنى مزار.

 

وكان اللواء مجدى عامر، مدير الأمن، تلقى إخطارا من العميد مجدى سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بوقوع حادث تصادم عند مدخل قرية شارونة بمركز مغاغة.

 

انتقلت أجهزة الأمن والمقدم محمود شلقامى رئيس مباحث مركز مغاغة لفحص البلاغ، وتبين مصرع "طارق-خ-ع" 16 عاما طالب، وشقيقه "إسلام" 23 عاما طالب، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى مغاغة العام وتحرر محضر بالحادث، وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.


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