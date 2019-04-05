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مصدر أمنى: قاتل إمام مسجد الهرم ترك السكين بظهره والمصلين طاردوه

الجمعة، 05 أبريل 2019 02:36 م
مصدر أمنى: قاتل إمام مسجد الهرم ترك السكين بظهره والمصلين طاردوه تحفظ المصلين على المتهم قبل هروبه
كتب بهجت أبو ضيف
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كشف مصدر أمنى عن تفاصيل مقتل إمام مسجد على يد عاطل أثناء أداءه صلاة الجمعة بأحد المساجد بالهرم، حيث تبين أن المتهم استغل أداء المجنى عليه للصلاة بالركعة الثانية فى صلاة الجمعة، وسدد له طعنة نافذة بسكين فى منطقة الظهر، وترك السكين بجسده، مما أسفر عن مفارقة المجنى عليه الحياة.

وأضاف المصدر أن المصلين المتواجدين بالمسجد طاردوا المتهم وتحفظوا عليه، ثم سلموه للمقدم محمد غراب وكيل فرقة مباحث غرب الجيزة الذى تصادف مروره لمتابعة الحالة الأمنية، حيث تم اقتياد المتهم وتسليمه لقسم شرطة الهرم قبل فتك الأهالى به.

وقال المتهم أن المتهم لم يكشف عن دافعه لارتكاب الجريمة، وأن التحريات الأولية تشير إلى أنه مريض نفسى، وجارى استجوابه لكشف ملابسات الحادث، والدافع وراء ارتكابه الجريمة.

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تحفظ المصلين على المتهم قبل هروبه

بدأت الواقعة أثناء أداء إمام مسجد لصلاة الجمعة بشارع الأمراء التابع لدائرة قسم شرطة الهرم، حيث سدد له أحد الأشخاص طعنة نافذة بواسطة سكين بظهره مما أسفر عن مفارقته الحياة، وأسرع المصليين للتحفظ عليه وضبطه، وتم تسليمه لرجال المباحث.

وذكر مصدر أمنى أن التحريات الأولية تشير إلى أن المتهم يعانى من مرض نفسى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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قوة أمنية بموقع الحادث 

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جريمة قتل

قتل إمام مسجد

الهرم

امن الجيزة




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