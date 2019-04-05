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محافظ الشرقية يشهد احتفالية يوم اليتيم وتزويج 5 عرائس

الجمعة، 05 أبريل 2019 05:14 م
محافظ الشرقية يشهد احتفالية يوم اليتيم وتزويج 5 عرائس جانب من الاحتفالية
الشرقية - إيمان مهنى
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شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، احتفالية يوم اليتيم والذي تضمن حفل زفاف لخمس عرائس، أقامتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع جمعية الأورمان.

وحضر الاحتفالية، اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعى، والسيد رجب مدير فرع جمعية الأورمان، والدكتور عادل عبد المجيد رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من مديري المديريات الخدمية وممثلي الجمعيات الأهلية و400 طفل يتيم.

وأعرب المحافظ عن سعادته لتواجده وسط الأطفال الأيتام من مختلف مراكز ومدن وقري المحافظة ومشاركتهم قضاء يوم ترفيهي جميل بحديقة الحيوان لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم ورسم البسمة والسعادة على وجوههم، مؤكدا أهمية التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع لنشر روح المحبة والألفة والتسامح بين الجميع .

وقال المحافظ: إن رعاية وكفالة اليتيم مسئولية جميع أفراد المجتمع ولها منزلة عظيمة عند المولى عز وجل، مستشهداً بقول رسولنا الكريم "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى ليبين فضل ومنزلة كافل اليتيم عند الله.

وبدأت احتفالية يوم اليتيم بحديقة الحيوان بمدينة الزقازيق بتقديم فقرات فنية لفرقة الشرقية للفنون الشعبية ورقصات (الحصان – التنورة) لرسم البهجة والسرور على وجوه الأطفال الأيتام وكذلك توزيع وجبات إفطار عليهم.

 

يوم اليتتيم6

 

تكريم الشخصيات الإجتماعية 2
 
تكيم الدكتور من ال 1
 

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