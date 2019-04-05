مأساة مريض بسوهاج أغرقته الديون بعد بتر أصابع قدمه ويحتاج لعملية جراحية

سوهاج – عمرو خلف

فى منزل صغير بشارع الحرية بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، يعيش رجل يبلغ من العمر 57 عامًا، يعانى من بتر فى قدمه اليسرى بسبب السكر، بالإضافة إلى التهاب الأعصاب، وجلطة تسببت فى عدم حركته، بالإضافة إلى أنه يحتاج أيضًا إلى عملية جراحية فى عينه اليسرى وعليه ديون 9 آلاف جنيه بسبب علاجه ولم يجد من يساعده وعندما ضاقت به الدنيا اضطرت زوجته إلى العمل للإنفاق على الأسرة.

الرجل المريض صلاح زكى عبد العال، يعيش حياة صعبة وخاصة بعد إصابته بالجلطة التى جعلته لا يتحرك ولا يعمل، فهو كان يعمل سائقًا ولديه 7 أبناء ويتقاضى معاشًا قليلاً لا يتجاوز 250 جنيهًا حيث يدفع شهريًا أقساط الشقة التى يعيش فيها وعندما ضاق به الحال ولم يجد من يساعده خرجت زوجته للعمل بعد بتر أصابع قدمه بسبب مرض السكر ويناشد المسئولين علاجه على نفقة الدولة وأهل الخير بسداد ديونه.

انتقل "اليوم السابع" إلى شارع الحرية بمركز ساقلتة، والتقى صلاح زكى، حيث قال إنه يعانى معاناة شديدة خاصة بعدما أصبح عاجزًا لا يتحرك إلا بصعوبة بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى عملية جراحية فى عينه اليسرى مياه بيضاء، ولا يملك ثمن العملية فقد كان يعمل سائقا ومنذ أن أصابته الأمراض وبترت أصابع قدمه وأصيب بالجلطة أصبح قعيدًا .

ويواصل صلاح حديثه قائلا إن أبناءه يحتاجون إلى مصاريف شهرية فهم فى مراحل التعليم المختلفة واضطرت زوجته إلى العمل فى أحد الأماكن للإنفاق على المنزل وسداد قرض الشقة مطالبًا أهل الخير والمسئولين بمديرية التضامن الاجتماعى بسداد ديونه وعليه إيصالات أمانة، كما يطالب مديرية الصحة بسوهاج بعلاجه على نفقة الدولة وإجراء العملية وصرف علاج السكر والجلطة فهو يشترى علاجًا شهريًا بـ 250 جنيهًا ولا يقوى على شرائها خاصة بعد جلوسه فى المنزل لا يستطيع العمل .

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