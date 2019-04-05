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كل ما تريد معرفته عن دعوى"الحجر" وكيفية تطبيقه طبقا للقانون

الجمعة، 05 أبريل 2019 05:00 ص
كل ما تريد معرفته عن دعوى"الحجر" وكيفية تطبيقه طبقا للقانون شعار العدالة - ارشيفيه
كتب أحمد حسنى
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عادة ما نسمع عن كلمة "الحجر" فى الحياة العامة والمسلسلات، إلا أن العديد لا يعلم ما معنى الكلمة وشروط الحجر وتنفيذه والنصوص المنظمة له فى القانون.

 و"اليوم السابع" يجيب على التساؤلات السابقة من خلال  المحامى محمد أحمد، الذى يوضح إن الحجر يقصد به المنع من التصرفات المالية، سواء أكان المنع لمصلحة الغير، كالحجر على المفلس لصالح الغرماء، أم كان لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على المريض عقليا.

وأضاف المحامى بالنقض، أن الحجر قد يكون لمصلحة المحجور عليه كالحجر على الصغير،  فالصغير الذي لم يبلغ الحلم محجور عليه بحكم الشرع، حتى يبلغ، ويستمر الحجر إلى أن يرشد، والحجر على المريض عقليا ويستمر الحجر عليه إلى الإفاقة من مرضه، مضيفا أنه قد يكون الحجر لمصلحة الغير كالحجر على المدين، والحجر على الراهن، فيحجر عليه التصرف في العين المرهونة بعد لزوم الرهن ضمانا لحق الرهن.

وأوضح أحمد، أن القانون نظم تطبيق دعوى الحجر بأن  تكون القوامه للأبن البالغ، ثم للأب ثم للجد، وأخيرا لمن تختاره المحكمة، ولكن يجب أن تتوافر في الشخص الذي يتولي إدارة أموال المحجور عليه عدة شروط  منها :-

 

1 - ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالآداب أو ماسة بالشرف أو النزاهة.

 

2 - ألا يكون سيء السيرة.

 

3 - ألا يكون قد سبق سلب قوامته من محجور عليه آخر.

 

4 - ألا يكون بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي أو عداوة يخشي منها علي مصلحة المحجور عليه وعلي أمواله.

 

 5 - ألا يكون  قد حكم عليه بالإفلاس إلي أن يرد إليه اعتباره ويجوز عند الضرورة التجاوز أيضا عن هذا الشرط إذا رأت المحكمة ضرورة في ذلك لمصالحة المحجور عليه.

 


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