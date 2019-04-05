قوات سوريا الديمقراطية: إيران تسعى لتشكيل خلايا نائمة شرق نهر الفرات وغربه

دمشق أ ش أ

أعلنت مصادر مطّلعة فى قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، عن وجود خلايا عسكرية نائمة مدعومة من إيران بهدف تخريب المنطقة شرق نهر الفرات وغربه .

وأعربت المصادر - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - عن تخوفها من تمدد تلك خلايا فى المنطقة ، مضيفة أن الإيرانيين يسعون لتشكيل خلايا ضمن بعض العشائر العربية، وجرّهم إلى صفوهم بشكلٍ جماعي، من خلال بعض وجهائها، بينما أنقرة، تدعم بعض الأشخاص، لتفجير وتفخيخ مقرّات سوريا الديمقراطية .

وأشارت إلى أن أبرز العشائر التى تحاول طهران دعمها، هى البقارة والشرابيين، بالإضافة لعشيرة الولدة، فى أرياف الرقة ودير الزور والحسكة .