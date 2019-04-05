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قوات سوريا الديمقراطية: إيران تسعى لتشكيل خلايا نائمة شرق نهر الفرات وغربه

الجمعة، 05 أبريل 2019 08:28 ص
قوات سوريا الديمقراطية: إيران تسعى لتشكيل خلايا نائمة شرق نهر الفرات وغربه جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ
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أعلنت مصادر مطّلعة فى قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، عن وجود خلايا عسكرية نائمة مدعومة من إيران بهدف تخريب المنطقة شرق نهر الفرات وغربه .

وأعربت المصادر - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - عن تخوفها من تمدد تلك خلايا فى المنطقة ، مضيفة أن الإيرانيين يسعون لتشكيل خلايا ضمن بعض العشائر العربية، وجرّهم إلى صفوهم بشكلٍ جماعي، من خلال بعض وجهائها، بينما أنقرة، تدعم بعض الأشخاص، لتفجير وتفخيخ مقرّات سوريا الديمقراطية .

وأشارت إلى أن أبرز العشائر التى تحاول طهران دعمها، هى البقارة والشرابيين، بالإضافة لعشيرة الولدة، فى أرياف الرقة ودير الزور والحسكة .

 


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قوات سوريا الديمقراطية

أخبار سوريا

إيران

نهر الفرات




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