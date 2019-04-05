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فيديو وصور.. وزير التنمية المحلية يدعو المصريين لتقديم الدعم للأطفال الأيتام

الجمعة، 05 أبريل 2019 12:32 م
فيديو وصور.. وزير التنمية المحلية يدعو المصريين لتقديم الدعم للأطفال الأيتام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال
كتب سيد الخلفاوى - تصوير أشرف فوزى
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أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، أن يوم اليتيم يمثل رمز لاهتمام الدولة والقيادة السياسية بكافة أبنائها، هو يوم يعكس اهتمام الدولة به طوال العام.

وتابع "شعراوي" خلال إلقاء كلمته باحتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية برعاية مجلس الوزراء: يعد هذا اليوم فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين جميع أفراد المجتمع، داعيًا كافة فئات وأبناء الشعب المصرى للمشاركة فى الاحتفال بهذه المناسبة وتقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الأطفال الذين فقدوا الأب أو الأم أو الأسرة، حتى يشعروا بأن المجتمع المصرى بأكمله هو الأب والأب والسند الذى يقدم كافة أشكال الرعاية والدعم.

وأوضح شعراوى، أن احتفال يوم اليتيم يأتى فى إطار اهتمام الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصرى منذ طفولته، وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية فى المستقبل والمشاركة فى بناء دولتنا القوية، ولا ننسى فى هذا اليوم تقديم التحية والتقدير والإعزاز لأبناء شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم فداءً لهذا الوطن الغالى، ونعدهم بتقديم كافة أشكال الرعاية والدعم اللازمة لهم ولأسرهم من خلال المحافظات وكافة أجهزة الدولة.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته بتقديم الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزارء لرعايته هذا الحفل، مؤكدًا أن باب وزارة التنمية المحلية وجميع المحافظات مفتوح لحل أى مشكلة تواجه الأيتام".


فيما قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى كلمته:"إننا دائمًا وفى كل وقت أسر وأهل كل يتيم، معربًا عن سعادته بتواجده فى هذا اليوم"، وتابع:"انتم ولادنا وفى رقبتنا ومسئولين عنكم".

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (1)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (2)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (3)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (4)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (5)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (6)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (7)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (8)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (9)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (10)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (11)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (12)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (13)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (14)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (15)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (16)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (17)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (18)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (19)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (20)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (21)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (22)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (23)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (24)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (25)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (26)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (27)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (28)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (29)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (30)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (31)
 

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صور.. وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة باحتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية

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