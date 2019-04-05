الرئيسية حوادث فيديو.. تعرف على جهود الشرطة خلال 24 ساعة الجمعة، 05 أبريل 2019 07:53 م حملة أمنية - أرشيفية كتب محمود عبد الراضى إضافة تعليق واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح. ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عدد من القضايا والمخالفات بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة كل صور الخروج عن القانون. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. شقيق المتهم بقتل إمام مسجد بالهرم: يعانى من مرض نفسى ويرفض العلاج مقتل المتورط فى قتل ضابط والطفلة فريدة فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا اخبار مصر وزارة الداخلية جهود الشرطة حملات امنية حوادث دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية "مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟ لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة