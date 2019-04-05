فيديو.. تعرف على جهود الشرطة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح. ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عدد من القضايا والمخالفات بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة كل صور الخروج عن القانون.