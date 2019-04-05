ضبط 6 أطنان مكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر من ضبط 6 كيلو مكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغردقة ومجهولة المصدر، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأعلنت المديرية أن بناءً على تعليمات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وتوجيهات وزيرة الصحة والسكان بتكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية وضبط الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، قام الدكتور تامر مرعي وكيل الوزارة وبرفقته الدكتور حاتم عطاالله مدير الإدارة الصحية بالغردقة وفريق من مفتشي مكتب الأغذية المركزي بإدارة الغردقة مكون من أسامة فايز، وإسلام عمار وسيد فتحي، بالمرور علي مخزن مواد غذائية غير مرخص بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة ولا يوجد به توافق لأى اشتراطات صحية.

وتمكنت الحملة من ضبط 6 أطنان مكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ويوجد تلاعب بتاريخ الصلاحية و250 كيلو مكرونة مجهولة المصدر، كما تم التحفظ علي 50 طن أغذية متنوعة أخرى لحين تصرف النيابه بها بعد سحب عينات وارسالها المعامل المركزية لتحليها والتأكد من سلامتها وتم تحرير محاضر بذلك لحين تصرف النيابة.