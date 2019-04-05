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صور.. حملة للبيئة تضبط مخالفات بيئية فى منشآت سياحية بالقاهرة الكبرى

الجمعة، 05 أبريل 2019 11:47 ص
صور.. حملة للبيئة تضبط مخالفات بيئية فى منشآت سياحية بالقاهرة الكبرى إحدى المخازن قبل التفتيش عليها
كتبت آية دعبس
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شنت وزارة البيئة حملة موسعة للتفتيش البيئى على المنشآت بنطاق محافظات القاهرة الكبرى، حيث قامت لجنة مشتركة من فرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى وشرطة البيئة والمسطحات بحملة استهدفت عدد من المنشآت السياحية على مدار يومين، وتم التفتيش على 6 منشآت بمنطقة القناطر الخيرية وتبين وجود عدد من المخالفات للاشتراطات البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم تنفيذ حملة للتفتيش على المنشآت الواقعة على مصرف اللبينى، تبين خلالها مخالفة 5 منشآت للاشتراطات البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأجرى فرع القاهرة الكبرى أيضًا، المراجعة البيئية لعدد من الشركات، ضمن إجراءات مراجعة خطط الالتزام والإصحاح البيئى للمنشآت للحد من أية مصادر محتملة للتلوث والتأكد من تلافى المنشآت للمخالفات البيئية التى يتم رصدها خلال حملات التفتيش، وتم مراجعة 7 منشآت، جاءت مطابقة للاشتراطات البيئية بعد تلافى عدد منهم لمخالفات بيئية سابقة.

 
البيئة تنفذ حملة موسعة للتفتيش والمراجعة البيئية للمنشآت بالقاهرة الكبرى (1)
 
البيئة تنفذ حملة موسعة للتفتيش والمراجعة البيئية للمنشآت بالقاهرة الكبرى (2) 
 
البيئة تنفذ حملة موسعة للتفتيش والمراجعة البيئية للمنشآت بالقاهرة الكبرى (3)
 
البيئة تنفذ حملة موسعة للتفتيش والمراجعة البيئية للمنشآت بالقاهرة الكبرى (4)
 
 

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