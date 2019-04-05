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صور.. الآلاف يتظاهرون فى الأرجنتين احتجاجا على إجراءات التقشف

الجمعة، 05 أبريل 2019 02:37 م
صور.. الآلاف يتظاهرون فى الأرجنتين احتجاجا على إجراءات التقشف مظاهرات فى الأرجنتين
أ ش أ - تصوير رويترز
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تظاهر الآلاف فى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، احتجاجا على سياسة الرئيس ماوريسيو ماكري، التقشفية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن المتظاهرين طالبوا بضرورة توفير المزيد من فرص العمل وزيادة البرامج الاجتماعية فى البلاد، كما دعوا إلى إضراب عام فى الأرجنتين.

وكان الرئيس الأرجنتينى أعلن أواخر العام الماضى فرض رسوم جديدة على الصادرات فى ثالث أكبر بلد منتج لفول الصويا فى العالم، وخفض حاد فى الإنفاق الحكومى فى محاولة "طارئة" لضبط ميزانية عام 2019، حيث تسعى حكومة يمين الوسط التى يقودها إلى إقناع صندوق النقد الدولى بتسريع برنامج قرض حجمه 50 مليار دولار.

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