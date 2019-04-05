صفعة جديدة لـ"الدكتاتور".. لجنة الانتخابات ترفض طلب حزب أردوغان بإلغاء نتائج إسطنبول

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رفضت اللجنة العليا للانتخابات فى تركيا دعوى تقدم بها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لإلغاء نتائج الانتخابات البلدية فى اسطنبول.

ودعا حزب "العدالة والتنمية" الحاكم اليوم الجمعة - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إلى إلغاء نتائج انتخابات المجلس البلدى فى اسطنبول، مشيرا إلى أن تسجيلات الناخبين غير القانونية ستؤثر على نتائجها النهائية.

وأعلن الحزب فى وقت سابق تصحيح أكثر من 12 ألف صوت لصالحه فى الانتخابات البلدية، مع استمرار إعادة الفرز فى بعض دوائر مدينة اسطنبول، بينما أكد مرشح المعارضة أنه ما زال متقدما بالرغم من تصحيح تلك الأصوات.

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت أن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض انتزع بفارق ضئيل السيطرة على أكبر مدينتين فى تركيا، اسطنبول وأنقرة ، فيما قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة فرز وإحصاء الأصوات فى 18 من أصل 39 دائرة فى اسطنبول، بعد أن طعن الحزب الحاكم بالنتائج.