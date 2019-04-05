"صحة الشرقية" تنظم مسيرة دعائية لحملة 100 مليون صحة.. وتؤكد: العلاج بالمجان

الشرقية - إيمان مهنى

نظمت مديرية الصحة بالشرقية، مسيرة دعائية تقدمها الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وقيادات المديرية بغرض تحفيز المواطنين على الخضوع للفحص ضمن حملة 100 مليون صحة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن وحدات الرعاية الحرجة والمستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تستقبل المواطنين بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لإجراء المسح الطبي عليهم، بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم المسح الطبي لهم 3 ملايين و317 ألف و801 مواطن، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج لفيروس سي هو 11.173 حالة، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية ( ضغط – سكر ) 39 ألف و 137 حالة.

كانت فاعليات حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ( ضغط – سكر – سمنة )، انطلقت في الأول من مارس الماضي والتي من المقرر أن تنتهي نهاية أبريل الجاري، وتستهدف إجراء المسح الطبي على 4 ملايين و259 ألف و931 مواطن وبمشاركة 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة تتكون من طبيب وممرض وفني معمل ومدخل بيانات لاستقبال المواطنين.