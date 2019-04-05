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صحة الأقصر تكلف الطب الوقائى بالمسح الطبى لطلاب المدارس بعد ظهور الجديرى المائى

الجمعة، 05 أبريل 2019 07:54 م
صحة الأقصر تكلف الطب الوقائى بالمسح الطبى لطلاب المدارس بعد ظهور الجديرى المائى تلاميذ - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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واصلت الفرق الطبية بمديرية الصحة بالأقصر أعمال المسح الطبى لتلاميذ وطلاب المدارس على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى أعمال التوعية للمدرسين والطلاب بالإجراءات الوقائية اللازمة التى تتضمن استخدام المطهرات والماء والصابون بشكل مستمر، وذلك طبقا لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بشأن إصابة بعض التلاميذ بمرض الجديرى المائى.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبد الجواد – فى بيان - أنه تم تكليف إدارة الطب الوقائى لاتخاذ إجراءات المسح الطبى لتلاميذ وطلاب المدارس لرصد ظهور أى حالات ارتفاع فى درجة الحرارة أو طفح جلدى على الجسم أو حالات أعياء، لإعطائها العلاج اللازم مع الإلتزام بالفراش، مؤكدا أن الجديرى المائى مرض بسيط وأعراضه ليست خطيرة وينشط فى كل عام خلال تلك الفترة التى تعد موسم انتشاره، مشيرا إلى أن فترة العلاج (فترة الحضانة) 14 يوماً.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر أنه لا يوجد تصريحات فى هذا الشأن يعتد بها إلا من خلال وكيل وزارة الصحة فقط، وأن أى تصريح سيتم الإدلاء به فى ذلك الشأن حتى لو لم يحمل أى بيانات تفصيلية سواء كان المسئول متخصصا أو غير متخصص سيتحمل المسئولية القانونية.


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