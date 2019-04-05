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رويترز: ديفيد مالباس رئيسا جديداً للبنك الدولى

الجمعة، 05 أبريل 2019 06:12 م
رويترز: ديفيد مالباس رئيسا جديداً للبنك الدولى ديفيد مالباس
رويترز
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أبلغ البنك الدولي رويترز اليوم الجمعة أن مجلسه التنفيذي وافق بالإجماع على ديفيد مالباس، أكبر دبلوماسي بوزارة الخزانة الأمريكية، رئيسا جديدا للبنك، ليواصل تقليدا مضى عليه 73 عاما في أن يرأس أمريكي تلك المؤسسة المالية الدولية.

وكان مالباس المرشح الوحيد للمنصب. ويشغل حاليا منصب وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية وقدم المشورة لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات 2016.

وقال متحدث باسم البنك الدولي إن مالباس سيبدأ مهام منصبه الجديد الأسبوع القادم أثناء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.


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البنك الدولى

اقتصاد

ديفيد مالباس

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