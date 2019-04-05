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الجمعة، 05 أبريل 2019 10:59 ص
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رئيس فنزويلا يدعو حكومته للتواصل مع المواطنين عبر "واتس آب"

الجمعة، 05 أبريل 2019 09:49 ص
رئيس فنزويلا يدعو حكومته للتواصل مع المواطنين عبر "واتس آب" نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا
كاراكاس /أ ش أ/
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دعا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الوزارات فى بلاده إلى التواصل مع المواطنين عبر تطبيق "واتس آب"، وذلك على خلفية الهجمات التى تتعرض لها منشآت شبكة الكهرباء فى البلاد.

وقال مادورو ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ "على وزارات الكهرباء والنقل والصحة والتعليم تشكيل مجموعات من المستخدمين على تطبيق "واتس آب" للتواصل معهم وإعلامهم بكافة آخر المستجدات".

وأكد الرئيس الفنزويلى أن الحكومة تبذل كافة الجهود لكشف حقيقة ما يحدث وتعرض الأجهزة التى توزع الكهرباء للهجمات.

وبسبب عطل فى منظومة الكهرباء ، تعرضت مختلف المدن الفنزويلية فى الأيام الأخيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي، مما تسبب فى وفاة العشرات، بينهم أطفال حديثو الولادة، فى المستشفيات، وذلك قبل أن تعيد السلطة إصلاحه وعودته إلى بعض المناطق.

وكانت السلطات الفنزويلية قد اتهمت فى وقت سابق الولايات المتحدة بشن هجوم سيبرانى على محطة الكهرباء الرئيسية فى البلاد، تسبب بانقطاع الكهرباء والمياه فى المنازل.

 


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