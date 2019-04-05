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رئيس البرلمان الليبى لـ"جوتيريس" لابد من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

الجمعة، 05 أبريل 2019 02:30 م
رئيس البرلمان الليبى لـ"جوتيريس" لابد من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية رئيس مجلس النواب الليبى والأمين العام للأمم المتحدة
كتب : أحمد جمعة
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أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أهمية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد، ووضع آلية محددة لحل الأزمة الحالية التي تعصف بليبيا.

واستقبل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، الجمعة، بمقر إقامته الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس رفقة المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة.

 

وقال عبدالله بليحق المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، فى بيان صحفى، الجمعة، ان صالح بحث خلال اللقاء مع جوتيريس أخر المستجدات فى الشأن الليبى وسبل إنهاء الأزمة الحالية فى البلاد، بالإضافة إلى الملتقى الوطنى الليبى المزمع إقامته بمدينة غدامس منتصف الشهر الجارى.

 

وأضاف "بليحق" بأنه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة ان تكون مخرجات الملتقى الوطنى الجامع وفقاً لإرادة الليبيين دون تدخلات خارجية كما تم التأكيد على إنهاء الإستحقاقات القادمة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

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وأوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى أن المستشار عقيلة صالح أكد على وفاء مجلس النواب بكافة الاستحقاقات التشريعية التي مناط بها واخرها اصدار قانون الاستفتاء على الدستور الدائم في ليبيا، داعيا لوضع آلية خلال اجتماعات الملتقى الوطني الليبي لإنهاء الأزمة الحالية في البلاد وإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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ويتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى مدينة بنغازى شرق البلاد لعقد مباحثات مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وذلك في محاولة لنزع فتيل الأزمة ومنع حدوث صدام عسكري في مدن المنطقة الغربية.

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