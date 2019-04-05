دواوين الوزارات.. مسابقة جديدة للتعاقد مع معلمين قبل بداية العام الدراسى المقبل

إعداد – على عبد الرحمن

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة: تطوير شبكة اللاسلكى لزيادة مساحة تغطية سيارات الإسعاف

وزارة الرى :

اجتماع وزراء المياه العرب يقر تأسيس نظام عربى جديد لمواجهة التحديات المائية

وزارة التضامن الاجتماعى:

التضامن" تبدأ صرف معاشات أبريل من بنك ناصر ومكاتب البريد الأسبوع المقبل

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: استحلال الجماعات الضالة للمال العام باب واسع للفساد

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: إعلان مسابقة جديدة للتعاقد مع معلمين قبل بداية العام الدراسى المقبل

وزارة النقل:

وزير النقل يكلف ببيع تذاكر "واقف" بالقطارات المكيفة لتجنب تغريم الراكب

وزارة الزراعة:

"الزراعة": حرث 230 ألف فدان بالليزر وتطهير 5000 كيلو مساقى حتى 15 أبريل

وزارة التعليم العالى:

"بالعلم والعلماء تحيا مصر".. الرئيس السيسى يشهد إطلاق المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى.. ويؤكد: نحتاج لتغيير ثقافة التعليم.. ولا يجب أن تفوتنا الثورة الرابعة.. إطلاق منصة تواصل اجتماعى لـ"البحوث"

وزارة الكهرباء:

الكهرباء: محطة بنبان الشمسية تسير وفقا للجدول الزمنى والافتتاح نهاية العام

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يلتقى نظيرة البرتغالى لبحث الاستفادة من العمالة المصرية

وزارة التنمية المحلية:

حدائق القاهرة تستقبل الأطفال الأيتام غدًا بالمجان.. تنظيم احتفالية كبرى بالحديقة الدولية بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظى القاهرة والجيزة.. توزيع لعب وهدايا ووجبات مجانية.. وبرامج ترفيهية للأطفال