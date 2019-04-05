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الجمعة، 05 أبريل 2019 03:50 ص
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خبير عقارى: العاصمة الإدارية تمثل ترمومتر السوق العقارى وستظل الأفضل للاستثمار

الجمعة، 05 أبريل 2019 03:00 ص
خبير عقارى: العاصمة الإدارية تمثل ترمومتر السوق العقارى وستظل الأفضل للاستثمار الدكتور محمود العدل المطور العقارى
كتب أحمد حسن
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قال الدكتور  محمود العدل، المطور العقارى، أن العاصمة الإدارية تتميز بأهميتها الاستثمارية وحاجتها لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمية، وهو ما يجعلها فرصة قوية لكافة المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات متنوعة.

 

وأوضح الدكتور محمود العدل، أن المنافسة داخل العاصمة الإدارية تعد منافسة جبارة، والمطور الشاطر هو من سينجو بنفسه وبمشروعه من هذه المنافسة، لافتا إلى أن هذه المنافسة تعد الاولى فى تاريخ مصر ولا أحد يستطيع من الخبراء تحليل السوق بشكل دقيق نظرا لطبيعة المنافسة القوية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وتابع قائلا" سوف تظل العاصمة الادارية ولمدة 100 سنة قادمة المكان اللى فيه استثمار ، وكافة المواطنين بمختلف فئاتهم ومحافظاتهم يرغبون فى السكن داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

 

ووصف الدكتور محمود العدل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأنه مجدد مصر، لافتا إلى أنه استلم مصر خرابة بعد الثورة وأنه هو مجدد مصر الحديثة، والحكومة انتشلت البلد من الظلام للنور.

 

وطالب بضرورة تنظيم السوق العقارى المصرى، وتنظيم طرح المشروعات العقارية حتى تكون هناك منافسة حقيقة داخل السوق ومنع وجود شركات  تقدم عروض وهمية من أجل سحب العملاء من الشركات الجادة.

 

وأضاف الدكتور محمود العدل، أن اهتمام الرئيس السيسى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعطى للمشروع قيمة إضافية، لافتا إلى أن المستثمر العقارى الذكى هو الذى يستثمر فى العاصمة الإدارية الجديدة بأكثر من مشروع، لأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع مصر المستقبل.


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