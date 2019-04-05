حاكم دبى يشهد منافسات الألعاب الحكومية.. ويؤكد: تخفف من ثقل أعباء الحياة

كتب محمد تهامى زكى

شهد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، جانبا من فعاليات الألعاب الحكومية التى ينظمها المجلس التنفيذى فى دبى، تحت شعار «فريق واحد.. هدف واحد».



حاكم دبى

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 168 فريقاً بواقع 106 فرق للرجال و62 فريقاً للسيدات، يتقدمهم فريق F3 حامل لقب النسخة الأولى بفريقى الرجال والسيدات، كما تضم الفرق المشاركة 15 فريقاً حكومياً يمثلون 9 دول حول العالم وهي، المملكة العربية السعودية بفريقى الرجال والسيدات، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، تايلاند وأرمينيا.



فعاليات الألعاب الحكومية

وأبدى بن راشد، ترحيبه الكبير بفكرة تنظيم مثل هذه المنافسات الرياضية لموظفى حكومة دبى ومن يرغب كونها تسهم فى صقل مواهب الشباب ممن لديهم هوايات وإبداعات رياضية و تجدد النشاط الجسدى والذهنى لدى الشباب وتزيد من تفعيل أدائهم الوظيفى والإجتماعى.



حاكم دبى خلال الفعاليات

و قال بن راشد، إن الرياضة تنعش الذاكرة وتقوى البنية الجسدية وتخفف من ثقل أعباء الحياة لدى الإنسان وتخلق روح المنافسة والعمل بروح الفريق الواحد إلى جانب أنها تعزز ثقافة التقارب والتعاون بين الأشخاص خاصة والمؤسسات عامة.







ولى عهد دبى خلال المنافسات



