video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 02:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حاكم دبى يشهد منافسات الألعاب الحكومية.. ويؤكد: تخفف من ثقل أعباء الحياة

الجمعة، 05 أبريل 2019 02:12 ص
حاكم دبى يشهد منافسات الألعاب الحكومية.. ويؤكد: تخفف من ثقل أعباء الحياة حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

شهد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، جانبا من فعاليات الألعاب الحكومية التى ينظمها المجلس التنفيذى فى دبى، تحت شعار «فريق واحد.. هدف واحد».

حاكم دبى
حاكم دبى

 

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 168 فريقاً بواقع 106 فرق للرجال و62 فريقاً للسيدات، يتقدمهم فريق F3 حامل لقب النسخة الأولى بفريقى الرجال والسيدات، كما تضم الفرق المشاركة 15 فريقاً حكومياً يمثلون 9 دول حول العالم وهي، المملكة العربية السعودية بفريقى الرجال والسيدات، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، تايلاند وأرمينيا.

 

فعاليات الألعاب الحكومية
فعاليات الألعاب الحكومية

 

وأبدى بن راشد، ترحيبه الكبير بفكرة تنظيم مثل هذه المنافسات الرياضية لموظفى حكومة دبى ومن يرغب كونها تسهم فى صقل مواهب الشباب ممن لديهم هوايات وإبداعات رياضية و تجدد النشاط الجسدى والذهنى لدى الشباب وتزيد من تفعيل أدائهم الوظيفى والإجتماعى.

 

حاكم دبى خلال الفعاليات
حاكم دبى خلال الفعاليات

و قال بن راشد، إن الرياضة تنعش الذاكرة وتقوى البنية الجسدية وتخفف من ثقل أعباء الحياة لدى الإنسان وتخلق روح المنافسة والعمل بروح الفريق الواحد إلى جانب أنها تعزز ثقافة التقارب والتعاون بين الأشخاص خاصة والمؤسسات عامة.

khalifasaeed_54732195_2474983845881216_4304300769026838554_n
 

 

khalifasaeed_56162974_429609920932443_5486880407147318184_n
ولى عهد دبى خلال المنافسات

 

khalifasaeed_56595643_881786832170661_3529587722511112393_n
 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بمشاركة مصرية.. حمدان بن راشد يطلق منافسات الألعاب الحكومية بـ 168 فريقا

اليوم السابع بلس

الشيخ محمد بن راشد

محمد بن راشد

حاكم دبى

الالعاب الحكومية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

تعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات × 8 معلومات

تعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات × 8 معلومات

القضاء الفرنسي يغرم عضوا بالسترات الصفراء 44 ألف يورو كتعويض عن تخريب طرق

القضاء الفرنسي يغرم عضوا بالسترات الصفراء 44 ألف يورو كتعويض عن تخريب طرق

فيديو.. السيسى يتفقد سير العمل بالمشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

فيديو.. السيسى يتفقد سير العمل بالمشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة