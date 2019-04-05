جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل التعليم والتدريب الفنى" بالمنتدى العالمى للتعليم العالى

وائل ربيعى

شهدت فعاليات اليوم الثانى للمنتدى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 4 ـ 6 أبريل الجارى جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل التعليم والتدريب الفني والمهنى وتنمية مهارات القوى العاملة"، بحضور د. جون كرلي ، ممثلا عن مؤسسة GFA للاستشارات، وإيفا جيمينو، وتيري فوبرت ممثلان عن المؤسسة الأوربية للتدريب.

وخلال فعاليات الجلسة قدم د. جون كرلي ، عرضا حول برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني Egyptian Tvet، مشيرا إلى أن هذا البرنامج هو نظام لضمان الجودة، موضحا هدف التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرا إلى أن برنامج Egyptian Tvet يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وبلورة المهارات المطلوبة التي يحتاجها سوق العمل.

كما أكدت إيفا جيمينو، على أهمية استغلال المهارات للتأهيل لسوق العمل، مستعرضة دراسة أشارت فيها لنسبة البطالة الموجودة بعدد من الدول، موضحة أنه كلما ارتفعنا في السلم التعليمي كلما كان من الصعب إيجاد فرصة عمل مناسبة، لافتة إلى أن سوق العمل لا يوفر فرص عمل مناسبة لذوي المهارات العليا، مستعرضة دراسة حول تناقص مستويات التوظيف في عدد من الدول بالنسبة للأشخاص الحاصلين على تعليم عال مما يدل على عدم التوافق بين المهارات والتوظيف.

ومن جانبه أكد تيري فوبرت، على أهمية الوصول لأعلى المهارات للتوسع والارتقاء بمستوى الجودة، مشيرا إلى أهمية التدريب للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي وكذلك إعادة التدريب للطلاب من الشباب، لافتا إلى أهمية توافر عدد من المهارات الأساسية كمهارات للعمل والتوظيف منها مهارات العمل الجماعي وريادة الأعمال والابتكار والتدريب، مشيرا إلى أهمية التعاون مع أصحاب المصانع لإعادة التدريب على المهارات، مضيفا وجود روابط وثيقة بين التدريب والتعليم الفني والجامعات وذلك عن طريق حاضنات الأعمال والمعامل الموجودة بكل جامعة.