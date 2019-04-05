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تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ لمدّة شهر ابتداء من يوم غد السبت

الجمعة، 05 أبريل 2019 11:00 م
تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ لمدّة شهر ابتداء من يوم غد السبت السبسى
تونس )أ ش أ(
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أعلنت تونس تمديد حالة الطوارئ لمدّة شهر ابتداء من يوم غد السبت ، وذلك بعد مناقشة الأمر خلال اجتماعات مجلس الأمن القومي التونسي الذي أشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي اليوم.

 

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية ، في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية ، إن المجلس استعرض كذلك تطوّرات الأوضاع الأمنيّة المحليّة والإقليميّة والدوليّة، وخاصة مستجدّات الوضع في ليبيا.

 

يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كان قد قرر في 6 مارس الماضي التمديد في حالة الطوارئ بكامل تونس لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم 7 مارس إلى 5 ابريل الحالي، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

 


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