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"تعليم الوادى الجديد" يحصد المركز الأول على الجمهورية فى مسابقة نجوم المكتبة

الجمعة، 05 أبريل 2019 04:29 م
"تعليم الوادى الجديد" يحصد المركز الأول على الجمهورية فى مسابقة نجوم المكتبة إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد – فريق المحافظات
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن فوز قطاع تعليم الوادى الجديد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة نجوم المكتبة فى القراءة للمرحلة الابتدائية، وذلك بفوز التلميذة أسماء ناجح ثابت صدّيق بمدرسة السلام الابتدائية الجديدة والتابعة لإدارة الخارجة التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

وقال "التداوى"، إن الطالب مصطفى سلامة محمد حصل على المركز الخامس والعشرين بمدرسة الخارجة الثانوية للبنين والتابعة لإدارة الخارجة التعليمية أيضًا بنفس المسابقة التى تمت باتحاد طلاب المدارس بالعجوزة بالجيزة، والتى قد أجريت يوم الخميس الموافق 21 من مارس 2019 م.


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