video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 481 شاحنة بضائع و42 سيارة بموانئ البحر الأحمر‎

الجمعة، 05 أبريل 2019 11:00 ص
تداول 481 شاحنة بضائع و42 سيارة بموانئ البحر الأحمر‎ ميناء -صورة أرشيفية
جنوب سيناء- فايزة مرسال
إضافة تعليق

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (17) سفينة وتم تداول 5 آلاف طن بضائع و(481) شاحنة بضائع و(42) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (255) شاحنة و(28) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع و(226) شاحنة بضائع و(14) سيارة.

 

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر ثلاث سفن وهى امانة، الحرية2، نما إكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امانة، الحرية2، بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس .

 

ويشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج ومغادرة السفينة سينا، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وغادرت السفينتان ايلة وبريدج، بينما تغادر ميناء بورتوفيق السفينة برنسيس باسل .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيئة موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

تداول 477 شاحنة بضائع و38 سيارة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء

أخبار مصر

أخبار المحافظات

أخبار جنوب سيناء

أخبار الموانئ




لا تفوتك
فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة