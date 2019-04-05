تداول 481 شاحنة بضائع و42 سيارة بموانئ البحر الأحمر‎

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (17) سفينة وتم تداول 5 آلاف طن بضائع و(481) شاحنة بضائع و(42) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (255) شاحنة و(28) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع و(226) شاحنة بضائع و(14) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر ثلاث سفن وهى امانة، الحرية2، نما إكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امانة، الحرية2، بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس .

ويشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج ومغادرة السفينة سينا، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وغادرت السفينتان ايلة وبريدج، بينما تغادر ميناء بورتوفيق السفينة برنسيس باسل .