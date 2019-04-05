video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوينج تخفض انتاج طائرات 737 في أعقاب سقوط طائرتين ماكس

الجمعة، 05 أبريل 2019 10:53 م
بوينج تخفض انتاج طائرات 737 في أعقاب سقوط طائرتين ماكس بوينج
شيكاجو (رويترز)
إضافة تعليق

قال دينيس مويلنبرج الرئيس التنفيذي لشركة بوينج في بيان اليوم الجمعة إن الشركة تخطط لخفض معدل انتاج طائراتها 737 إلى 42 طائرة في الشهر من 52 طائرة، بينما تعمل لإنهاء وقف طيران طائرتها ماكس في أعقاب سقوط طائرتين في حادثين أوديا بحياة أكثر من 340 شخصا.

 

وقال مويلنبرج إن بوينج تعرف الآن أن سلسلة أحداث تسببت في حادثي ليون إير والخطوط الجوية الإثيوبية، وأن تفعيلا خاطئا لبرنامج الكمبيوتر (مكاس) الذي يمنع التوقف المفاجئ للمحرك كان "صلة مشتركة" بين الحادثين.

 

وأضاف أن الشركة تواصل تحقيق تقدم في تحديث برنامج الكمبيوتر بالطائرة 737 ماكس لمنع "حوادث مثل هذه من أن تحدث مطلقا مرة أخرى".

 

وقال مويلنبرج إنه طلب من مجلس المديرين إنشاء لجنة لمراجعة سياسات وعمليات الشركة لتصميم وتطوير الطائرات. وأضاف أن بوينج تضع اللمسات الأخيرة على برامج تدريبية ومواد تعليمية تكميلية لزبائن ماكس حول العالم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيئة الطيران الإماراتية تنضم للجنة أمريكية بشأن بوينج 737 ماكس

بيونج

طائرات

تخفيض انتاج




لا تفوتك
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة