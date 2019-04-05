video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء تسليم قطع أراضى قرعة الإسكان المتميز بمدينة بدر الأحد المقبل

الجمعة، 05 أبريل 2019 11:21 ص
بدء تسليم قطع أراضى قرعة الإسكان المتميز بمدينة بدر الأحد المقبل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بشمال مدينة بدر، بمنطقة 350 فداناً، والمُخصصة بالقرعتين العلنيتين بتاريخ 16/11/2016، وتاريخ 6/11/2017، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 7/4/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019.
 
وقال المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه سيتم تسليم القطع من 1 : 20، يوم الأحد 7/4/2019، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 8/4/2019، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 9/4/2019، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 10/4/2019، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 11/4/2019، والقطع من 101 : 120، يوم الأحد 14/4/2019، والقطع من 121 : 140، يوم الإثنين 15/4/2019، والقطع من 141 : 160، يوم الثلاثاء 16/4/2019، والقطع من 161 : 180، يوم الأربعاء 17/4/2019، والقطع من 181 : 200، يوم الخميس 18/4/2019، والقطع من 201 : 220، يوم الأحد 21/4/2019، والقطع من 221 : 240، يوم الإثنين 22/4/2019، والقطع من 241 : 260، يوم الثلاثاء 23/4/2019، والقطع من 261 : 280، يوم الأربعاء 24/4/2019، والقطع من 281 : 300، يوم الثلاثاء 30/4/2019، والقطع من 301 : 320، يوم الخميس 2/5/2019.
 
وأضاف المهندس عادل إبراهيم الدسوقى: سيتم تسليم القطع من 321 : 340، يوم الأحد 5/5/2019، والقطع من 341 : 360، يوم الإثنين 6/5/2019، والقطع من 361 : 380، يوم الثلاثاء 7/5/2019، والقطع من 381 : 400، يوم الأربعاء 8/5/2019، والقطع من 401 : 420، يوم الخميس 9/5/2019، والقطع من 421 : 440، يوم الأحد 12/5/2019، والقطع من 441 : 460، يوم الإثنين 13/5/2019، والقطع من 461 : 480، يوم الثلاثاء 14/5/2019، والقطع من 481 : 500، يوم الإربعاء 15/5/2019، والقطع من 501 : 520، يوم الأحد 19/5/2019، والقطع من 521 : 540، يوم الإثنين 20/5/2019، والقطع من 541 : 560، يوم الثلاثاء 21/5/2019، والقطع من 561 : 580، يوم الأربعاء 22/5/2019، والقطع من 581 : 600، يوم الخميس 23/5/2019، والقطع من 601 : 620، يوم الأحد 26/5/2019، والقطع من 621 : 640، يوم الإثنين 27/5/2019، والقطع من 641 : 660، يوم الإربعاء 29/5/2019، والقطع من 661 : 680، يوم الخميس 30/5/2019.
 
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه سيتم تسليم القطع من 681 : 700، يوم الأحد 9/6/2019، والقطع من 701 : 720، يوم الإثنين 10/6/2019، والقطع من 721 : 740، يوم الثلاثاء 11/6/2019، والقطع من 741 : 760، يوم الأربعاء 12/6/2019، والقطع من 761 : 780، يوم الخميس 13/6/2019، والقطع من 781 : 800، يوم الأحد 16/6/2019، والقطع من 801 : 820، يوم الإثنين 17/6/2019، والقطع من 821 : 840، يوم الثلاثاء 18/6/2019، والقطع من 841 : 860، يوم الأربعاء 19/6/2019، والقطع من 861 : 880، يوم الخميس 20/6/2019، والقطع من 881 : 900، يوم الأحد 23/6/2019، والقطع من 901 : 920، يوم الإثنين 24/6/2019، والقطع من 921 : 940، يوم الثلاثاء 25/6/2019، والقطع من 941 : 960، يوم الأربعاء 26/6/2019، والقطع من 961 : 980، يوم الخميس 27/6/2019، والقطع من 981 : 1000، يوم الإثنين 1/7/2019، والقطع من 1001 : 1020، يوم الثلاثاء 2/7/2019، والقطع من 1021 : 1040، يوم الأربعاء 3/7/2019، والقطع من 1041 : 1060، يوم الخميس 4/7/2019.
 
وأوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، أنه سيتم تسليم القطع من 1061 : 1080، يوم الأحد 7/7/2019، والقطع من 1081 : 1100، يوم الإثنين 8/7/2019، والقطع من 1101 : 1120، يوم الثلاثاء 9/7/2019، والقطع من 1121 : 1140، يوم الأربعاء 10/7/2019، والقطع من 1141 : 1160، يوم الخميس 11/7/2019، والقطع من 1161 : 1180، يوم الأحد 14/7/2019، والقطع من 1181 : 1200، يوم الإثنين 15/7/2019، والقطع من 1201 : 1220، يوم الثلاثاء 16/7/2019، والقطع من 1221 : 1240، يوم الأربعاء 17/7/2019، والقطع من 1241 : 1260، يوم الخميس 18/7/2019، والقطع من 1261 : 1289، يوم الأحد 21/7/2019، مشيراً إلى أنه تم تخصيص أيام الإثنين 22/7/2019، والأربعاء 24/7/2019، والخميس 25/7/2019، لمن تخلف عن الاستلام.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الإسكان" تطرح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية للحجز لمحدودى الدخل الأسبوع المقبل

البرلمان يتخذ أولى خطوات تطبيق قانون التصالح مع المخالفات.. لجنة الإسكان تخاطب "الوزراء" لوقف قرارات الإزالة للعقارات المخالفة... حسن علام:اللجان المشكلة لاختبار العقارات كلمة السر فى نجاح القانون

وزاره الاسكان

اراضى وزاره الاسكان

مشروع الاسكان الاجتماعى

اراضى الاسكان المتميز




لا تفوتك
فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة