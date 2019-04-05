بدء تسليم قطع أراضى قرعة الإسكان المتميز بمدينة بدر الأحد المقبل

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بشمال مدينة بدر، بمنطقة 350 فداناً، والمُخصصة بالقرعتين العلنيتين بتاريخ 16/11/2016، وتاريخ 6/11/2017، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 7/4/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019.

وقال المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه سيتم تسليم القطع من 1 : 20، يوم الأحد 7/4/2019، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 8/4/2019، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 9/4/2019، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 10/4/2019، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 11/4/2019، والقطع من 101 : 120، يوم الأحد 14/4/2019، والقطع من 121 : 140، يوم الإثنين 15/4/2019، والقطع من 141 : 160، يوم الثلاثاء 16/4/2019، والقطع من 161 : 180، يوم الأربعاء 17/4/2019، والقطع من 181 : 200، يوم الخميس 18/4/2019، والقطع من 201 : 220، يوم الأحد 21/4/2019، والقطع من 221 : 240، يوم الإثنين 22/4/2019، والقطع من 241 : 260، يوم الثلاثاء 23/4/2019، والقطع من 261 : 280، يوم الأربعاء 24/4/2019، والقطع من 281 : 300، يوم الثلاثاء 30/4/2019، والقطع من 301 : 320، يوم الخميس 2/5/2019.

وأضاف المهندس عادل إبراهيم الدسوقى: سيتم تسليم القطع من 321 : 340، يوم الأحد 5/5/2019، والقطع من 341 : 360، يوم الإثنين 6/5/2019، والقطع من 361 : 380، يوم الثلاثاء 7/5/2019، والقطع من 381 : 400، يوم الأربعاء 8/5/2019، والقطع من 401 : 420، يوم الخميس 9/5/2019، والقطع من 421 : 440، يوم الأحد 12/5/2019، والقطع من 441 : 460، يوم الإثنين 13/5/2019، والقطع من 461 : 480، يوم الثلاثاء 14/5/2019، والقطع من 481 : 500، يوم الإربعاء 15/5/2019، والقطع من 501 : 520، يوم الأحد 19/5/2019، والقطع من 521 : 540، يوم الإثنين 20/5/2019، والقطع من 541 : 560، يوم الثلاثاء 21/5/2019، والقطع من 561 : 580، يوم الأربعاء 22/5/2019، والقطع من 581 : 600، يوم الخميس 23/5/2019، والقطع من 601 : 620، يوم الأحد 26/5/2019، والقطع من 621 : 640، يوم الإثنين 27/5/2019، والقطع من 641 : 660، يوم الإربعاء 29/5/2019، والقطع من 661 : 680، يوم الخميس 30/5/2019.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه سيتم تسليم القطع من 681 : 700، يوم الأحد 9/6/2019، والقطع من 701 : 720، يوم الإثنين 10/6/2019، والقطع من 721 : 740، يوم الثلاثاء 11/6/2019، والقطع من 741 : 760، يوم الأربعاء 12/6/2019، والقطع من 761 : 780، يوم الخميس 13/6/2019، والقطع من 781 : 800، يوم الأحد 16/6/2019، والقطع من 801 : 820، يوم الإثنين 17/6/2019، والقطع من 821 : 840، يوم الثلاثاء 18/6/2019، والقطع من 841 : 860، يوم الأربعاء 19/6/2019، والقطع من 861 : 880، يوم الخميس 20/6/2019، والقطع من 881 : 900، يوم الأحد 23/6/2019، والقطع من 901 : 920، يوم الإثنين 24/6/2019، والقطع من 921 : 940، يوم الثلاثاء 25/6/2019، والقطع من 941 : 960، يوم الأربعاء 26/6/2019، والقطع من 961 : 980، يوم الخميس 27/6/2019، والقطع من 981 : 1000، يوم الإثنين 1/7/2019، والقطع من 1001 : 1020، يوم الثلاثاء 2/7/2019، والقطع من 1021 : 1040، يوم الأربعاء 3/7/2019، والقطع من 1041 : 1060، يوم الخميس 4/7/2019.

وأوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، أنه سيتم تسليم القطع من 1061 : 1080، يوم الأحد 7/7/2019، والقطع من 1081 : 1100، يوم الإثنين 8/7/2019، والقطع من 1101 : 1120، يوم الثلاثاء 9/7/2019، والقطع من 1121 : 1140، يوم الأربعاء 10/7/2019، والقطع من 1141 : 1160، يوم الخميس 11/7/2019، والقطع من 1161 : 1180، يوم الأحد 14/7/2019، والقطع من 1181 : 1200، يوم الإثنين 15/7/2019، والقطع من 1201 : 1220، يوم الثلاثاء 16/7/2019، والقطع من 1221 : 1240، يوم الأربعاء 17/7/2019، والقطع من 1241 : 1260، يوم الخميس 18/7/2019، والقطع من 1261 : 1289، يوم الأحد 21/7/2019، مشيراً إلى أنه تم تخصيص أيام الإثنين 22/7/2019، والأربعاء 24/7/2019، والخميس 25/7/2019، لمن تخلف عن الاستلام.