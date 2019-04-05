بحضور 10 ألاف مواطن.. مستقبل وطن بالشرقية ينظم مؤتمرات جماهيرية للتوعية بالتعديلات الدستورية

الشرقية - إيمان مهنى

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور محمد سليم الأمين العام للحزب اليوم الجمعة، عدد من اللقاءات الجماهيرية بمختلف مراكز المحافظة للتوعية بالتعديلات الدستورية وأهمية المواد المستحدثة بالنسبة للمواطن والتي تم اضافتها في التعديلات الدستورية المرتقبة.

وأكد الدكتور محمد سليم الأمين العام للحزب بالمحافظة، أن أمانات "الحسينية و مركز الزقازيق، وأبوكبير ومنيا القمح، وبلبيس والعاشر من رمضان" نظمت اليوم عدد من اللقاءات الجماهيرية بمشاركة ما يقرب من 10 الاف مواطن من ابناء المحافظة، بهدف التوعية بالتعديلات الدستورية المرتقبة، بحضور قيادات ونواب وأعضاء حزب مستقبل وطن بالشرقية.

وأضاف "سليم" أن تعديل الدستور يهدف إلى مواكبة وضع مصر الجديد على المستويين الإقليمي والدولي بعد أن أصبح القرار السيادي المصري حرًا، مشيرا إلي أن التعديلات المرتقبة تهدف لتثبيت دعائم الدولة واستكمال المشروعات العملاقة لتنطلق مصر إلى المستقبل على أسس سليمة.

وأشار محمد سليم خلال كلمته التى ألقاها علي هامش المؤتمر الجماهيري المنعقد بمركز الحسينية، إلى أن المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ستبعث برسالة الي الخارج مفادها اصطفاف الشعب المصري ومؤسساته خلف الدولة، والتي تسير بخطوات عملاقة خلال السنوات الماضية منذ ثورة 30 يونيو سواء من ناحية الإصلاح الاقتصادي أو عودة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية وسط تحديات حقيقة تواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط.