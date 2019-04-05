النيابة العامة تطالب الطب الشرعي بتحديد سبب وفاة سجين داخل حجز الجمالية

كتب سليم على

أمرت نيابة الجمالية تحت إشراف المستشار طه فتحى مدير النيابة، بتشريج ودفن جثة سجين، توفى داخل حجز قسم شرطة الجمالية.

وانتقلت النيابة لقسم الجمالية لمعاينة الجثة، وتبين انها لشاب فى الثلاثينات من عمره، ولا يوجد بها أي كدمات، كما اختارت النيابة عينة عشوائية من المساجين لسؤالهم حول الواقعة.

و أمرت النيابة مصلحة الطب الشرعى بأخذ عينة من الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

كان مأمور قسم شرطة الجمالية، تلقى إخطارًا من الخدمة المكلفة بتأمين الحجز بوفاة مسجون على ذمة قضية، على الفور تم اخطار النيابة التى باشرت التحقيق.