الممثل الكوميدى المرشح لرئاسة أوكرانيا يجبر منافسه على كشف المخدرات والكحول

كتب خالد إبراهيم

عقب موافقة الممثل الكوميدى المرشح لرئاسة أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى على مناظرة منافسه الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو، تحدى زيلينسكى نظيره بأن يجرى اختبارات للكشف عن المخدرات والكحول قبل أن يخوضا جولة الإعادة فى الانتخابات يوم 21 أبريل المقبل.

الممثل الكوميدى زيلينسكى بوروشينكو الذى دخل الانتخابات وصل لجولة الإعادة تحدى نظيره عبر موقع "فيس بوك"، وذلك أن يقوم بالكشف الطبى على المخدرات والكحول، ثم عقد المناظرة بينهما بالملعب الأولمبى فى كييف، العاصمة الأوكرانية، والتى لم يتم تحديد موعدها بعد.



الرئيس الأوكرانى على تويتر

فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى والمرشح للرئاسة، كتب عبر تويتر: "سأسعى إلى جعل الكشف على المخدرات والكحول إلزاميا على كل المرشحين المستقبليين فى حال إعادة انتخابى، لأنها مسألة تتعلق بالأمن القومى"، حيث نشر صورته أثناء إجراء الكشف بالفعل.

أما على الجانب الآخر، كان زيلينسكى على قدر أعلى من السخرية، حيث قال: "أخذوا مني عينة دم، ولكن الحمد لله لدى الكثير منه".

وكان زيلينسكى حقق مفاجأة بـ30% من أصوات المرشحين، رغم عدم امتلاكه أى خبرات سابقة بينما حل بوروشينكو في المركز الثانى، دون أن يحسم أحدهما أغلبية الأصوات.