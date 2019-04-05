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المالية: مصر تطرح 2 مليار يورو سندات دولية وسط إقبال كبير من المستثمرين

الجمعة، 05 أبريل 2019 10:12 ص
المالية: مصر تطرح 2 مليار يورو سندات دولية وسط إقبال كبير من المستثمرين الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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نجحت مصر، ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية، أمس الخميس، بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين الأولى لمدة  6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق فى 11 إبريل 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق فى 11 إبريل 2031.
 
وأوضحت وزارة المالية، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن أسعار عائد الإصدار متميزة فى ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، والذى قارب على 9  مليارات يورو أى أكثر من 4 مرات قيمة الطرح، وهو ما انعكس على تخفيض سعر العائد المبدئى المعلن من قبل الوزارة فى بداية اليوم بمقدار 50 نقطة أساس وهو يمثل خفضاً كبيراً ليتم إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات و 6.375% لسندات الـ12 عاما.
 
وقالت وزارة المالية، إن هذا الإصدار لسندات باليورو يعد الإصدار الثانى لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة فى الأسواق الدولية للعام المالى الحالى 2018/2019.
 
وأضافت الوزارة، أن السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الأسواق العالمية، حيث زاد عددهم على 450 مستثمر، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال فى الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن مستثمرى أوروبا جاءوا فى المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2% ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2% يليها آسيا بنسبة 9.6%.
 
 وذكرت وزارة المالية أن 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح لصالح وزارة المالية وهى بنوك بى ان بى باريبا، وبنك ناتكس، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الأسكندرية انتيسا ساو باولو، كما مثل وزارة المالية كل من مكتب Dechert كمستشار قانونى دولى ومكتب التميمى للمحاماة كمستشار قانونى محلى وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.
 
 

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